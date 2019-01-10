توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح تكون شمالية غربية / 25 - 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س أحيانا.

والموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:24 والمد الثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني عند الساعة 22:22.

وبالنسبة للموج ي بحرعمان يكون مضطربا ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:12 والمد الثاني عند الساعة 01:14، والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند 07:50 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 24 17 75 30

دبي 25 17 75 30

الشارقة 25 16 80 35

عجمان 25 17 80 35

أم القيوين 26 16 80 45

رأس الخيمة 26 14 80 30

الفجيرة 31 22 65 30

العين 26 15 65 25

ليوا 24 15 80 25

الرويس 22 18 80 30

السلع 21 19 85 35

دلما 24 16 85 40

طنب الكبرى 24 17 80 45

طنب الصغرى 24 17 80 45

أبو موسى 23 17 80 45