شرطة عجمان تحذر من ترويج الشائعات على مواقع التواصل

المصدر: وام

حذرت شرطة عجمان من ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها أو إعادة نشرها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع كل من ينشر الشائعات أو يتداولها بأي طريقة كانت وفق قانون دولة الإمارات الذي يجرم ويعاقب كل من يرتكب هذا النوع من المخالفات.

وقال الرائد محمد بن يافور الغفلي نائب مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان أن ما نشره موقع "عكاظ" الإلكتروني من أخبار وإشاعات كاذبة عن وقوع جرائم في إمارة عجمان خلال الأيام الماضية لا أساس له من الصحة ولا يوجد في مراكز شرطة عجمان أي بلاغات حول الجرائم المذكورة في الموقع.

وأشار نائب مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أنه بالتواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات تم حصر الروابط والشائعات التي تم نشرها من قبل الموقع وسوف يتم حجبها جميعا في الساعات القادمة.