تقييم كفاءة 7733 مرشحاً لوظائف الحكومة الاتحادية إلكترونياً خلال 2018

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه تم تقييم كفاءة 7733 مرشحاً لوظائف الحكومة الاتحادية إلكترونياً، عبر مشروع «تعزيز كفاءة التوظيف» في الحكومة الاتحادية.

وذلك منذ إطلاق النظام في أبريل الماضي وحتى نهاية العام 2018.

وأوضحت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني يعد أحد مشاريع الهيئة الاستراتيجية والحيوية، والذي تنفذه ضمن منصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

مشيرةً إلى أنه أسهم إلى حد كبير في تطوير منظومة التعيين واستقطاب الكفاءات إلى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال أتمتة عمليات تقييم كفاءة المرشحين للوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية.

تفعيل

وذكرت السويدي أن المشروع الذي أطلقته الهيئة تحت مظلة نظام «بياناتي» مفعل حالياً في كافة الجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»، منوهةً إلى أن المشروع يعزز قدرات الجهات الاتحادية على استقطاب أصحاب المواهب والمهارات والكفاءات، فضلاً عن أنه يعزز كفاءة التوظيف من خلال تفعيل نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.

وأكدت السويدي أن مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية لن يكون له أي أعباء تشغيلية أو مهام إضافية على العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية، مبينة أن فكرة المشروع تتمثل في التأكد وبشكل إلكتروني من مدى ملاءمة وكفاءة المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية.

حيث يتولى مشروع تعزيز كفاءة التوظيف تحديد مجموعة من المعايير والمتطلبات الواجب توافرها لدى المتقدمين لمختلف أنواع الوظائف ومنها: (المؤهل الدراسي، والخبرات السابقة، والمهام والمسؤوليات والكفاءات)، مع تحديد وزن لكل معيار من هذه المعايير.

ولفتت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن آلية عمل المشروع تتمثل في إدخال مسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية بيانات المرشحين والمتطلبات الخاصة بالوظيفة إلكترونياً في النظام الإلكتروني الخاص بمشروع تعزيز كفاءة التوظيف المتاح عبر نظام «بياناتي»، مع إرفاق الشهادات والأوراق الثبوتية الخاصة بالمرشح.

ومن ثم يقوم النظام بمطابقة المدخلات مع متطلبات ومعايير الوظيفة المحددة والوصف الوظيفي الخاص بها، ومن ثم تحديد أنسب المرشحين لها، من الحاصلين على نسبة 80% فما فوق وفق المعايير.