وزارة الصحة تقدّم الأدوية لمرضى سرطان الثدي ذوي التأمين الطبي المحدود

المصدر: دبي - البيان

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة «روش ميدل ايست» الدوائية، بشأن مبادرة نماذج السداد الشخصية لدعم المرضى، بهدف إتاحة الأدوية لعدد من مرضى سرطان الثدي ذوي التأمين الطبي المحدود الذي لا يغطي كلفة كل العلاج، وسيتم من خلال هذه المبادرة تقديم الدواء للمرضى، الذين تنطبق عليهم الشروط، وفقاً لخطة العلاج وحسب وصفة الطبيب المعالج.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعبد الرحمن صبرة، مدير عام شركة روش بالإمارات.

وأشارت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء إلى أن هذه المبادرة تحمل طابعاً إنسانياً لتحسين الحالة الصحية لمرضى سرطان الثدي ذوي التأمين الطبي المحدود من خلال بناء الشراكات مع مختلف الجهات، التي بإمكانها المساهمة في تعزيز جهود الوزارة لإسعاد المرضى وتأمين حصولهم على الدواء بجودة عالية وبكيفية شاملة.

والمساهمة في مساعدة الأطباء من أجل اتباع أفضل الممارسات في خطة العلاج، ما يؤدي إلى زيادة التزام المرضى بالعلاج الموصوف له، من خلال دعم المرضى الذين لا يشملهم نظام تأمين كاف يغطي بعض العلاجات، ومؤهلين للاستفادة من المبادرة للحصول على بعض الأدوية التي تقدمها شركة روش.

تحسين

وأكد عبد الرحمن صبرة أن الشركة حريصة على دعم جهود وزارة الصحة في تحسين نوعية حياة مرضى سرطان الثدي، من خلال توفير الدواء لمدة سنة كاملة، بما يتوافق مع خطة علاجية واضحة من الطبيب المعالج. وأعرب عن سعادته بهذه المبادرة الإنسانية، التي تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية لدعم المرضى.

وتضمنت مذكرة التفاهم الإشارة إلى الشروط التي تنطبق على المرضى المؤهلين للاستفادة من المبادرة، أولها شرط الأهلية الطبية المتعلقة بمرضى سرطان الثدي، الذين تمت إحالتهم من قبل الطبيب المعالج المرخص في الدولة، وقد تم وصف الأدوية المذكورة في المبادرة، إضافة إلى شرط الأهلية المالية المتعلق بالتأمين الطبي المحدود.