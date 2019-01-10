«أخبار الساعة»: الثروة البشرية المواطنة الاستثمار الأمثل للحاضر والمستقبل

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات تضع الاستثمار في بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها انطلاقاً من إيمانها بأن الثروة البشرية المواطنة هي الاستثمار الأمثل للحاضر والمستقبل. وقالت النشرة تحت عنوان: «الاستثمار في بناء الإنسان أولوية رئيسية»: تضع دولة الإمارات الاستثمار في بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، من منطلق إيمانها بأن الثروة البشرية المواطنة هي الاستثمار الأمثل للحاضر والمستقبل، وهذا ما تحرص القيادة الرشيدة على ترجمته إلى سياسات وبرامج وخطط ومشروعات تتمحور كلها حول بناء الإنسان ورفاهيته وتقدمه وتحسين نوعية حياته من أجل توفير البيئة التي تسهم في إطلاق طاقاته وإبداعاته، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كلمته التي استهل بها اجتماع مجلس الوزراء الأول في عام 2019، حيث قال سموه: «في العام الجديد.. عام التسامح.. سنبهر العالم بنموذج الإنسان الإماراتي المتفاني في عمله والمحب لوطنه والمتسامح مع الجميع».

وأضافت: المعنى نفسه أكده أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، لدى إطلاق برنامج «خبراء الإمارات»، حينما أكد سموه اهتمام قيادة دولة الإمارات بتوظيف طاقات وإمكانات أبنائها لتحقيق أهداف الدولة ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل، وشدد سموه على أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية ذات التاريخ الحافل بالعطاء والعمل والمعارف، فهم رصيد وطني هام ومنهل دائم يثري ويدعم منظومة العمل الوطني في مختلف القطاعات.

ولفتت إلى أن الإنسان هو محور الرؤية التنموية في دولة الإمارات منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أنه جوهر مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، التي تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاما ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية، ضمن رؤية واضحة ثابتة تنطلق من حقيقة أن الثروة البشرية هي الثروة الأغلى والاستثمار الأمثل نحو تحقيق أهداف الإمارات التنموية الطموحة خلال السنوات المقبلة.

ونوهت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - إلى أن البرنامج الوطني «خبراء الإمارات» يستهدف في جوهره إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة. أبوظبي - وام