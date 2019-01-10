اعتماد الخطة والميزانية الخمسية لقطاع الماء والكهرباء بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في قصر الرئاسة.

واعتمدت اللجنة الخطة والميزانية الخمسية للخمس سنوات المقبلة للقطاع والدعم النقدي ومبادرات التحول والأهداف الاستراتيجية للعام 2019. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا، التي تضم كلاً من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، نائب رئيس اللجنة.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

ومحمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة. وتضمنت محاور اجتماع اللجنة المصادقة على الحوكمة المقترحة واللوائح والأنظمة المالية والإدارية والتشغيلية لمؤسسة أبوظبي للطاقة وتفويض مجلس إدارة المؤسسة بإصدار الأنظمة واللوائح.

واستعرضت اللجنة استراتيجية الشركة والمشاريع الجديدة المترقب طرحها في مجال إنتاج الكهرباء والماء، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.