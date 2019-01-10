محمد بن زايد يطمئن هاتفياً على صحة رئيس وزراء البحرين

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً بالأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، للاطمئنان على صحته وتهنئته بنعمة الشفاء والعافية التي منّ بها الله تعالى على سموه، سائلاً المولى عز وجل أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية، ويديم على البحرين الشقيقة استقرارها وازدهارها وتقدمها.

وأعرب رئيس وزراء مملكة البحرين عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التي أبداها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لدولة الإمارات قيادةً وشعباً دوام العزة والرفعة والرخاء.

استدامة

من جهة أخرى، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه على «إنستغرام»، صورتين أثناء تلقي سموه لوحة فنية لصورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استُخدمت فيها قصاصات مالية تالفة تعبيراً عن فكرة الاستدامة.

لوحة فنية

وعلّق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الصورتين قائلاً: «محمد بن زايد يتلقى لوحة فنية لصورة الشيخ زايد استخدمت فيها قصاصات مالية تالفة تعبيراً عن فكرة الاستدامة.. ويظهر في الصورة محمد عبد اللطيف كلداري والفنان عماد الدين عبد السلام من صحيفة خليج تايمز منفذ العمل الفني».