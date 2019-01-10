شيوخ القواسم برأس الخيمة يعزون في وفاة سالمين ناصر العلي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدّم الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي، واجب العزاء في وفاة المغفور له سالمين ناصر بن سالمين العلي.

وأعرب الشيوخ، خلال زيارتهم خيمة العزاء في مدينة صقر بن محمد في رأس الخيمة، عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الفقيد السيناريست أحمد سالمين وناصر سالمين، وإلى العقيد متقاعد فيصل أحمد ناصر بن سالمين العلي في وفاة عمه وإلى ذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء عدد من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين وجموع من المعزين من أبناء القبائل والجاليات العربية.