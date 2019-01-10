شرطة أبوظبي تكرّم عربياً لأمانته

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، شخصاً عربياً، تقديراً لأمانته بإعادة 40 ألف درهم عثر عليها بعد سقوطها من شخص آسيوي في إحدى الطرق.

وكان العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير المديرية، قد سلّم محمود خالد الشبلي شهادة تقديرية وهدية رمزية لأمانته، ضمن نطاق تعزيز السلوكيات الإيجابية وتقدير الأشخاص على أمانتهم وتعاونهم مع الشرطة.

وأكد المنصوري حرص شرطة أبوظبي على تحفيز الأفراد على المشاركة، والتعاون من أجل مكافحة الجريمة قبل وقوعها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والأمان، ويعزز أولوية استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها.