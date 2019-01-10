«مرشدات الشارقة» تدعم أطفال السرطان عبر «كعك لأجلهم»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت مفوضية مرشدات الشارقة، مؤخراً حملة «كعك لأجلهم»، التي شاركت فيها الزهرات من 7-11 عاماً، بصناعة وبيع الكعك الذي تم تخصيص ريع مبيعاته لمصلحة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، حيث نجحت الفتيات في جمع 18.000 درهماً إماراتياً.

وانطلقت حملة «كعك لأجلهم» في 16 نوفمبر الماضي، تزامناً مع انطلاق الفعالية السنوية لمفوضية مرشدات الشارقة، التي جاءت تحت شعار «تحدى عقلك»، وأُقيمت الحملة في كلٍ من مول زيرو 6، وجامعة الشارقة، ووزارة الداخلية في الإمارات (دائرة الخدمات الطبية)، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وقلب الشارقة، ومخرج E88 في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، والقصباء الوجهة العائلية والترفيهية.