وفد «الوطني» يطلع على المشاريع التطويرية لـ«مدني أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطّلع وفد من المجلس الوطني الاتحادي على مهام وآليات عمل الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، والمشروعات التطويرية ضمن منظومة الأمن، والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وكان العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام دفاع مدني أبوظبي، التقى الوفد الذي ضم عضوي المجلس، سالم النار الشحي، وعزة سليمان، وشرح لهما جهود الإدارة في تعزيز جاهزية الفرق الميدانية والآليات، وتقليل زمن سرعة الاستجابة للحوادث، والتدابير الاحترازية لتفادي مخاطر الحرائق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وتطرق الكتبي إلى حملات التفتيش للتأكد من إجراءات الوقاية والسلامة في المنشآت الصناعية. وتعرف الوفد إلى الخطط الاستشرافية للإدارة في المجالات الإدارية وتبني أفضل الممارسات في الإطفاء، والوقاية والحماية المدنية لضمان سلامة الفرد والمجتمع وإسعادهم.