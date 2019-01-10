5976 ساعة ترجمة شفهية في محاكم رأس الخيمة العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن المحكمة توفر مختصين لترجمة لغة الإشارة للمتهمين أو المجني عليهم أو الشهود في حال وجود أطراف نزاع في القضايا المنظورة أمام هيئة القضائية.

وفي حال مثول أحد الأشخاص ممن يتحدثون لغات غير التي يوجد لها مترجمون في محاكم رأس الخيمة، يتم التعاون مع مترجمين معتمدين من خارج المحاكم بعد تحليفهم القسم، مؤكداً أن قسم الترجمة تمكّن خلال 2018 من إتمام 5976 ساعة ترجمة شفهية، مقارنة بـ2500 ساعة لعام 2017، بنسبة زيادة تجاوزت 139%.

وعلى صعيد الترجمة التحريرية، أتم القسم ترجمة 156 ألف كلمة تحريرية خلال عام 2018 مقارنة بـ90 ألف كلمة لعام 2017 بنسبة زيادة بلغت 73.33%.

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وأكد الخاطري أن المحاكم حرصت على توفير الترجمة الفورية مجاناً للمتقاضين وذلك لتيسير التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أن عدد المترجمين المكلفين بأداء مهام الترجمة 12 مترجماً، يقدمون 10 لغات مختلفة، تخدم العمل القضائي والإداري.

ترجمة عن بُعد

وأضاف الخاطري أن المحاكم وفرت خدمة الترجمة عن بُعد بين القضاة ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية عبر خدمة الاتصال المرئي المباشر للموقوفين على ذمة القضايا المدنية، وذلك ضمن مساعي الدائرة للتحول الإلكتروني والذكي في كافة خدماتها، ولتوفير الوقت والجهد والسرعة في الترجمة.

مؤكداً أن محاكم رأس الخيمة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للتحول الذكي من خلال تقديم خدماتها القضائية عن بُعد، بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال القضائي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.