المري يسلّم شهادات التخرّج لطلبة الدراسات العليا والدفعة 26 في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

سلّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادات التخرج لطلبة الدراسات العليا من درجتي الدكتوراه والماجستير والطلبة المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، ممن تخرجوا ضمن الدفعة السادسة والعشرين الذين احتفلت بهم أكاديمية شرطة دبي برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وسلم القائد العام لشرطة دبي الشهادات، يرافقه اللواء أ.د. محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبـــي، بحضور عدد من القيادات الشرطية في الدولة وبعض الدول العربية الشقيقة وجمع من ذوي وأولياء طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه والبالغ عددهم 80 طالباً وطالبة.

والدفعة السادسة والعشرين من الطلبة المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة البالغ عددهم 99 طالباً.

تهنئة

وهنأ اللواء المري الخريجين ودعاهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد والعمل على تطوير قدراتهم العلمية ومهاراتهم العسكرية ليكونوا مؤهلين وقادرين على أداء مهامهم ورسالتهم الوطنية في حماية أمن وسلامة وممتلكات المجتمع والحفاظ على أمن الوطن والمواطن متمنياً لهم التوفيق في عملهم ومسيرتهم لما فيه خدمة الوطن وإعلاء شأن ومكانة دولتنا العزيزة.

ألقى العقيد أ.د. سيف غانم السويدي، عميد أكاديميـة شرطـة دبـي، خلال مراسم تسليم الشهادات، كلمة قال فيها: في كل عام تكون الأكاديمية على موعد مع مناسبة تمثل بالنسبة لها أغلى وأعز وأجمل المناسبات، نحظى فيها بالوقوف مع سعادتكم على حصادها الطيب، الذي وضع قواعده وأسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه، الذي لم يألُ جهداً خلال خمسين عاماً من البذل والعطاء في توجيهنا وقيادتنا إلى مصاف الدول المتقدمة حتى أصبحت دولتنا العزيزة وجهة يقصدها ويتطلع إليها كافة الأخوة والأصدقاء.

التخطيط السليم

وأضاف: بفضل الإيمان الدائم للقائد العام لشرطة دبي، بأن العمل الأصيل لا يأتي إلا من خلال التخطيط السليم، فإن أكاديمية شرطة دبي، وبفضل توجيهاتكم السديدة ستعتمد في غضون الأيام المقبلة خطتها الاستراتيجية، الخطة المتوافقة والداعمة والمكملة للتوجهات والخطط الاستراتيجية المعتمدة لدى الدولة وإمارة دبي ولوزارتي الداخلية والتعليم.

والتي نأمل من خلالها الوصول بالأكاديمية إلى العالمية في التعليم والتدريب. وخاطب العقيد سيف السويدي الخريجين قائلاً: نهنئكم على النجاح والتفوق، كما نهنئ شعوبنا بكم لأنكم بما تسلحتم به من علم ستعملون على حفظ حقوقهم ومنع الظلم عنهم، لذا، أوصيكم بالتمسك - في كل أعمالكم - بكتاب الله عز وجل وسنة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.