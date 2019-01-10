تفعيل «البصمة الذكية» في إدارات «إسلامية دبي»

أطلقت إدارة الموارد البشرية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «مشروع البصمة الذكية» في جميع إداراتها، حرصاً منها على تسهيل المهام، وإنجاز الأعمال بين الإدارات والمراكز الخارجية التابعة للدائرة على أكمل وجه.

وقالت عوشة أحمد عبيد مديرة إدارة الموارد البشرية بالإنابة: «حرصنا على تنفيذ وإطلاق هذه المبادرة مطلع هذا العام 2019 بالتعاون مع مؤسسة دبي الذكية، لضبط مسارات العمل، في حال التنقل الميداني للموظفين.

ولاسيما عند عقد الاجتماعات، أو الزيارات التي تتعلق بالعمل، حيث تتيح الإدارة استخدام «البصمة الذكية» في مواقع الإدارات التابعة للدائرة عوضاً عن إدخال إجازات، أو أذونات تتعلق بالمهمات الرسمية، ويتم قبول البصمة بشكل مباشر».

وتابعت: «تحتسب ساعات الحضور والانصراف للموظف من خلال هذا التطبيق، ويأتي ذلك لتجسيد حرص الدائرة على العمل وإنجازه في وقته، من جهة، وعلى الموظف وحُسن أدائه، واستثماره الوقت لمصلحة العمل من جهة أخرى، كما يمكن استخدام هذه البصمة من خلال تطبيق الموظف الذكي (smart employee) والخاص بإثبات الحضور والانصراف».

وأضافت: «تم تعميم ذلك على موظفي الدائرة من خلال البريد الإلكتروني، مع إرفاقه بالدليل الإرشادي المتعلق بكيفية الاستخدام، أما الأماكن التي شملتها البصمة الذكية، فهي المبنى الرئيس لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في منطقة الممزر.

وإدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية بمنطقتي المزهر وأم الشيف، وإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، وإدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في البرشاء، وإدارة المراكز الخارجية بفرعيها في حتا، واللسيلي، وإدارة هندسة ورعاية المساجد بمنطقة القصيص». دبي - البيان