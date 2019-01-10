مسار جديد لقوارب «فيري» بين «دبي مول» «ومارينا»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تشغيل مسار جديد لقوارب «فيري دبي» يربط بين «دبي مول» و«مارينا مول» الأسبوع المقبل.

وذلك بعد دراسة أجرتها «الهيئة» لتحديد مدى احتياج المنطقة لهذا المسار الذي شهد إقبالاً كبيراً على استخدام المواصلات البحرية خلال العام الفائت مقارنة بالأعوام السابقة.

وجاءت الخدمة الجديدة في أعقاب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات و«قمة البرج، برج خليفة» الوجهة السياحية الرائدة التي طوّرتها «إعمار العقارية،» بهدف الترويج لوسيلة النقل البحري «فيري دبي»، وتسويق تذاكرها بين زوار الوجهة السياحية البارزة في البرج.

تحفيز

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، في برج خليفة على هامش توقيع الاتفاقية: إن اهتمام زوار دبي والمقيمين يتصاعد بشبكة المواصلات البحرية المبتكرة، ويرتفع زخم هذا الاهتمام بعد تحفيز جهود الترويج لخدمة «فيري دبي» في العديد من الوجهات السياحية الشهيرة.

مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة ستثري تجربة الزوار والمقيمين ليكون بمقدورهم زيارة اثنين من أكثر مراكز التسوق شعبية، والاستمتاع في ذات الوقت بالمناظر الطبيعية الخلّابة للمدينة، عبر رحلة بحرية تستمر لنحو ساعة و20 دقيقة.

وأشار بهروزيان إلى أنه سيكون في الوقت الراهن رحلة واحدة يومياً تبدأ من جزر النخيل إلى ناطحات السحاب الممتدة على جانبي شارع الشيخ زايد، وقناة دبي المائية.

وستنقل الرحلة الركاب بين محطة «دبي مارينا مول» الواقعة مباشرة خلف «دبي مارينا مول» ومحطة الواجهة المائية، إذ تتوفر حافلات مجانية لنقل الركاب إلى «دبي مول» وإعادتهم إلى المحطة، لافتاً إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الرحلات لاحقاً في حال استدعى الأمر.

9 قوارب

وأوضح، أن هيئة الطرق والمواصلات تمتلك أسطولاً يتكون من 9 قوارب «فيري» تنقل الزوار بين ثماني محطات تشمل الغبيبة، ودبي مارينا مول، والجداف، والقناة المائية.

وشارع الشيخ زايد، والواجهة المائية، والمراسي وحي دبي للتصميم، بالإضافة إلى توفر خدمة استئجار القوارب، لافتاً إلى أن تكلفة الرحلة للبالغين 68.25 درهماً و52.5 درهماً للأطفال، وهي أسعار منطقية في ظل رحلة مدتها نحو 120 دقيقة.

من جانبه، وصف أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في «إعمار العقارية» خدمة النقل البحري الجديدة بالإضافة الرائعة إلى معالم الجذب السياحي في المدينة. إذ منذ الإعلان الترويجي عن هذه الخدمة شهدت «قمة البرج، برج خليفة» تصاعداً في اهتمام الزوار والمجموعات السياحية لاستخدام خدمة «فيري دبي».