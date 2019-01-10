«فوربس»: الإمارات تطرح للعالم تجربة حية في تمكين المرأة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «فوربس» الأمريكية أن الإمارات تطرح للعالم تجربة حية في مجال تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، ومن شأن هذه التجربة أن تغير إدراك الحكومات ولمؤسسات في كل أنحاء العالم لوضع المرأة في الدول العربية.

ونشرت المجلة، أمس، تقريراً عن اهتمام الإمارات بمبدأ تحقيق التوازن بين الجنسين ومنحه أولوية في خططها وبرامجها، وطرح التقرير منظور الإمارات في تطبيق هذا المبدأ.

وذكر التقرير أن حكومة الإمارات أطلقت «دليل التوازن بين الجنسين» في 2017 الذي يهدف إلى تسليط الضوء على القضية، ويوضح سبب اهتمام الدولة بها على نطاق مؤسساتها كافة.

وأوضح التقرير أن هذا الدليل يقدم إطار عمل تفصيلياً لتطبيق مبدأ التوازن بين الجنسين في الإمارات.

وأشار التقرير إلى «رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى أن تصبح الدولة من بين أفضل 25 دولة على مستوى العالم في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة.

وأضاف التقرير أن القطاع العام في الإمارات هو الأفضل فيما يتعلق بتحقيق هذا الهدف، إذ تبلغ حالياً نسبة المناصب القيادية التي يمنحها للسيدات 30% من إجمالي مناصبه القيادية، بالمقارنة مع 5.5% فقط في القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن حكومة الإمارات تنفّذ حالياً عدداً من الخطط في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، منها خطط تتعلق بميزانيات مخصصة لدعم القضية، وخطط للتوسع في تعليم الفتيات وتطوير قدراتهن، وخطط أخرى لمنح السيدات الموهوبات أدواراً أكثر وأعلى في كل المستويات الوظيفية بمؤسسات الدولة.