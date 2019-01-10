6 مبادرات نفذتها «سقيا الإمارات» في عام زايد

المصدر: دبي- البيان

اختتمت مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مبادراتها لعام زايد 2018، التي شملت 6 مشاريع ومبادرات مجتمعية قامت المؤسسة بتنفيذها بنجاح بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وعكست جميعها القيم والمبادئ السامية التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي مقدمتها بناء الإنسان، والاستدامة والحكمة والخير والعطاء.

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «انسجاماً مع الأهداف الرئيسية لعام زايد 2018، التي أعلنته القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الوالد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خصصت «سقيا الإمارات» مبادرات على مدار العام لرفع الوعي بمسيرة الشيخ زايد وإنجازاته ومكانته.

وتخليد شخصيته ومبادئه وقيمه وإرثه الإنساني والحضاري، حيث اختتمنا 6 مبادرات محلية ودولية نابعة من فكر ورؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وفق استراتيجية مدروسة تركز على الاستدامة، والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وخدمة الإنسان دون تفريق بين شخص وآخر؛ وهي المبادئ السامية التي رسخها زايد الخير في نفوس أبنائه من حب للبذل والعطاء وتقديم يد العون للمحتاجين والمنكوبين في كل مكان».

أهداف

وأضاف: نلتزم في مؤسسة «سقيا الإمارات» بدعم أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتنفيذ أحد أهم أهداف مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ألا وهو مكافحة الفقر والأمراض. وقد بلغ عدد المستفيدين من مشاريع سُقيا الإمارات حتى نهاية 2018 أكثر من 9 ملايين شخص في 34 دولة حول العالم، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية الرائدة.

وشملت مبادرات المؤسسة خلال عام زايد مبادرة «100 متطوع»، التي أطلقتها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ترسيخاً لقيم التطوع والعمل الإنساني بين صفوف الشباب والموظفين، حيث استقطبت المؤسسة أكثر من 100 متطوع في مختلف المبادرات التي نفذتها المؤسسة على مدار العام.

كما وفرت «سقيا الإمارات» من خلال مبادرة «100 مشروع للمياه» مشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 125,000 شخص في 12 دولة في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقد شملت المشاريع حفر آبار، وبناء محطات تنقية المياه، ومشروع ناقلات المياه التي توفر وسيلة مبتكرة لنقل المياه للمجتمعات التي تعاني من بعد مصادر المياه.

رسائل

أما مبادرة «100 رسالة إلى زايد» التي استهدفت جمع 100 رسالة موجهة إلى الشيخ زايد، رحمه الله، فقد لاقت إقبالاً كبيراً، حيث استقبلنا أكثر من 230 رسالة من المتطوعين والموظفين وأفراد المجتمع والمستفيدين من مشاريع المؤسسة، ممن حرصوا على أن يعبروا عن تقديرهم وعرفانهم لمسيرة الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، ومآثره وإرثه الإنساني والحضاري.

كما قامت المؤسسة بتوزيع وتركيب 100 براد للمياه الصالحة للشرب لسكنات العمال في دبي وعجمان ضمن مبادرة «100 وقف للمياه» بالتعاون مع مجمع دبي للاستثمار، مجمع دبي الصناعي، دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وجمعية دار البر.

وخلال شهر رمضان المبارك، وزعت «سقيا الإمارات» أكثر من 8 ملايين كوب ماء لخيم الإفطار الرمضانية والمساجد بالتعاون مع 15 جمعية خيرية في مختلف أنحاء دولة الإمارات عبر مبادرتها الرائدة «سقيا زايد».

وقد توسعت المبادرة دولياً لأول مرة لتصل إلى 13 دولة حول العالم، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث تم تنفيذ المبادرة في كل من أوغندا وطاجيكستان وتشاد ومصر والبرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين والفلبين وتونس والأردن وأوكرانيا وبنغلادش.

كما شملت برامج العمل الإنساني والمجتمعي لمؤسسة سقيا الإمارات خلال عام زايد 2018 «الزيارات الدولية» التي تضمنت زيارات ميدانية تطوعية دولية نفذتها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بمشاركة متطوعين من هيئة كهرباء ومياه دبي في كل من أوغندا ومصر، لتنفيذ مشاريع مستدامة تخدم احتياجات الأسر المحتاجة تعزيزاً لقيم الوالد المؤسس، طيب الله ثراه.