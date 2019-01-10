لجنة في «استشاري الشارقة» تناقش اختصاصات هيئة البيئة

المصدر: الشارقة - البيان

أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر المجلس، التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة بشأن مناقشة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الجلسة العامة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

وترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت، رئيس اللجنة، وحضره كل من أعضاء اللجنة: أحمد حسين بوكلاه، ونورة بن خليف الطنيجي، ووحيدة محمد، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي، الإعلامي بالمجلس.

وقامت اللجنة، خلال اجتماعها، بصياغة ثماني توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة المخصصة لمناقشة سياسة الهيئة، وإطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من مقترحات بشأن التوصيات في ختام مناقشة كل جوانب أعمال وإنجازات وتحديات ومستقبل الوضع البيئي في إمارة الشارقة.

وأكدت اللجنة، خلال إعدادها للتوصيات، ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين ودعم لدور هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في أعمالها وما تقوم به وفق خططها لدعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.

وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات، في نهاية الاجتماع، صياغة ثماني توصيات تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة، تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة لدراستها وإقرارها.