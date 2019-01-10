انتهاء الاستعدادات لافتتاح «مهرجان عجمان سكوير»

أتمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان كل تجهيزاتها وأعمالها لافتتاح مهرجان عجمان سكوير أمام جمهور الإمارة وزوارها، للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات، التي تستهدف كل فئات وشرائح المجتمع وسط بيئة مثالية تقدم خدمات شاملة للجميع.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة تحرص على تبني الفعاليات والمبادرات النوعية، والتي تلبي احتياجات وأذواق الجميع، وعليه فإنها ارتأت إقامة مهرجان عجمان سكوير، والذي يعد وجهة للعائلات من داخل الإمارة وخارجها ولعشاق المأكولات الشهية والأطباق المتنوعة ومنصة لإقامة الأنشطة الترفيهية.

وأفاد بأن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نفذت خلال الفترة الماضية مشروع عجمان سكوير، والذي سعى لرفع كفاءة البيئة المحيطة، من خلال إعادة استغلال الموارد البيئية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معايير وجودة الحياة في الإمارة، حيث عملت الدائرة على تعديل مسارات الطرق، إضافة لاستخدام أعمدة الإنارة بصورة مبتكرة ومتنوعة، مبيناً أن المشروع تميز بالعديد من المميزات، والتي أهلته لاستقبال الفعاليات والعديد من الأنشطة الترفيهية والمجتمعية في الأراضي الفضاء ومن بينها المهرجان.

وبين أن الدوائر الحكومية في إمارة عجمان تسعى بشكل دائم لتوطيد أوجه التعاون المشترك والمساهمة الفعالة في إنجاح المبادرات المميزة، مشيداً بتعاون العديد من الدوائر التي أسهمت في التجهيز للحدث، ليخرج بأفضل حلة ممكنة لاستقبال الزوار الذين سيتوافدون يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل للتمتع بالأنشطة والفعاليات التي ستستمر حتى 30 يناير الجاري.

من جهته قال علي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية: إن مشاركتنا في المهرجان تهدف لدعم رواد الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في الإمارة، ونسعى لتعزيز النشاط التجاري في مختلف مناطق الإمارة، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة، ويواكب توجهات «رؤية عجمان 2021» والساعية لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة حاضنة للإنتاج والابتكار.

وأعرب عن توقعاته بأن يسهم «عجمان سكوير» في تنشيط الحركة التجارية في الأحياء السكنية. من جانبه أكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان أهمية مشاركة غرفة عجمان في مهرجان «عجمان سكوير» ليمثل المهرجان فرصة مباشرة لالتقاء رواد الأعمال وأصحاب المشاريع مع المجتمع المحلي، والتعرف على الأنشطة التجارية المختلفة وبحث التعاون بين العارضين وإيجاد بيئة مبتكرة تزيد من نجاح واستدامة مشاريع رواد الأعمال.