بلدية العين تنظّم 37 دورة تخصصية

المصدر: العين – داوود محمد

أكد محمد سعيد الظاهري، مدير إدارة خدمات الموارد البشرية في بلدية العين، أن البلدية ممثلة بإدارة الموارد البشرية نظمت 37 دورة وورشة تدريبية تخصصية خلال العام 2018 شملت 635 متدرباً؛ بهدف تطوير مواردها البشرية وفق أفضل وأحدث الأساليب التدريبية التخصصية.

وأضاف، أن البرامج التدريبية شملت عدة مجالات تخصصية وقيادية وسلوكية، نفذها مشرفون واستشاريون وأخصائيون وعدد من الموظفين المتخصصين في بلدية مدينة العين؛ بهدف رفع كفاءة الموظفين العاملين بمختلف الإدارات، وإبراز قيادات شابة قادرة على الإدارة، وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وفقاً لأساليب الإدارة الحديثة لتكون مؤهلة للعمل الإداري والمجتمعي.

وأشار إلى أن تنفيذ البرامج التدريبية لموظفي بلدية مدينة العين للعام 2018 جاء ضمن فكرة الحقائب التدريبية التي تضمّنت دبلوم التثمين العقاري، والمدرب المعتمد، وقيادي استثنائي، وإماراتي قيادي، بالإضافة لورش استشراف المستقبل ومجموعة من البرامج التي تُعنى بتطوير موظفي الصف الثاني ورفع كفاءاتهم ليكونوا قادة المستقبل.

تأهيل

وأوضح، أنه تم تأهيل عدد 25 موظفاً وموظفة من أصحاب الكفاءات المتميزة في برنامج إماراتي قيادي، وذلك من منطلق حرص بلدية مدينة العين للارتقاء بالموظفين نحو التميّز في المجالات التدريبية.

فيما وتم تأهيل 23 موظفاً من مختلف التخصصات للحصول على شهادة مدرب معتمد، كما وقامت إدارة خدمات الموارد البشرية بتأهيل عدد 20 موظفاً من موظفي إدارة الممتلكات للحصول على شهادة الدبلوم المهني في التثمين العقاري، والذي يهدف لتأهيل الكوادر الوطنية لجعلهم متخصصين في مجالات البنية التحتية والإسكان والاستثمار.