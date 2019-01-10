مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك ينطلق 7 مارس المقبل

المصدر: أم القيوين- وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تنطلق يوم 7 مارس المقبل فعاليات مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك، الذي سينظم في مرسى الخور بجانب سوق السمك في الإمارة.

وقال هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إن المهرجان يهدف إلى دعم مهنة صيد الأسماك من خلال عرض أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الصيد، كما يسهم في تقوية مكانة الإمارة سياحياً واقتصادياً من خلال توفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك لعرض منتجاتهم وخدماتهم.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة أن المهرجان، الذي يستمر حتى التاسع من مارس يوفر تجربة ممتعة وفريدة من نوعها للزوار من خلال الفقرات الترفيهية المتنوعة إضافة إلى توفير خصومات مميزة لمعدات الصيد ومستلزماته، حيث يشمل المهرجان معرضاً لبيع المعدات الحديثة لصيد الأسماك ومعرضاً لبيع قوارب الصيد ومحركات القوارب إضافة إلى بيع معدات رياضة الغوص الحر.

وتتضمن فعاليات المهرجان بطولة صيد الأسماك «حداق السيف» وجولات تعريفية لطلاب المدارس ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال.