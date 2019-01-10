مخالفة وإنذار 132 منشأة في رأس الخيمة لتجاوزها القوانين والاشتراطات الصحية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة والبيئة عن مخالفة 79 منشأة وإنذار 53 محلاً لمخالفة القوانين والاشتراطات الصحية، وتوقيع الغرامة التي تنصّها اللوائح بحقهم، بعد تنفيذ 412 جولة تفتيشية تم خلالها تفتيش 1519 محلاً تجارياً خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، عدم التعاون مع المنشآت التجارية والصحية المتجاوزة في تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية التي تنفذها الدائرة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من التزام المحال في الإمارة، ضمن دوره الرقابي والإشرافي على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق، وتزويد أصحابها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها وفق كل نشاط، ومتابعة التزامها بتطبيق هذه الاشتراطات من خلال حملات التفتيش الدورية.

وأشارت إلى أن الدائرة صادرت خلال شهر ديسمبر الماضي 62.35 كيلوغراماً من المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب تلك المنشآت المخالفة، وتوعيتهم بعدم تكرار هذه المخالفات، وأصدرت الإدارة 1961 بطاقة صحية لعمال المحال التجارية بعد الكشف عليهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وإصدار 53 شهادة صلاحية تصدير مواد غذائية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والكشف على 72 مركبة، وتصريح 23 مركبة لنقل وتوزيع المواد الغذائية، مشيرة إلى أن مركبات نقل المواد الغذائية تتم متابعتها بشكل مستمر للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية خلال النقل والتوزيع.

وأضافت: «صادرت الدائرة 48 كيلوغراماً من المواد التجميلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر»، مشيرة إلى تكثيف حملات التفتيش على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في مختلف مناطق الإمارة خلال الشهر الماضي، للتأكد من تطبيق سلامة وصلاحية المواد التجميلية والأدوات المستخدمة، وتعقيم المواد المستخدمة واستبدال المناشف وغيرها، ضمن تحسين إجراءات الوقاية والسلامة. وأشارت إلى أن بلدية رأس الخيمة تعاملت خلال شهر ديسمبر الماضي مع 15 شكوى، منها 8 شكاوى غذائية، و3 شكاوى بيئية وصحية، و4 شكاوى بيطرية.

كما تسلم قسم المختبر 579 عينة من شركات أغذية ومحطات تحلية المياه ضمن القوانين المعمول بها والتي تلزم تلك المنشآت بتقديم عينة للتأكد من سلامتها قبل طرحها في الأسواق، منها 460 عينة غذائية، و119 عينة مياه شرب، وتمت الموافقة على 572 عينة مطابقة للمواصفات، ورفض 13 عينة غير مطابقة.

جهود

كشف قسم الطب البيطري على 2621 رأس من الذبائح القادمة عبر منفذ الدارة الحدودي، و56 إرسالية بوزن 236 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية الواردة عبر مطار رأس الخيمة الدولي، وشملت اللحوم المبردة والأسماك والخضراوات، وتم التصريح بذبح 5945 رأس ماشية في مقاصب الإمارة خلال الشهر الماضي.