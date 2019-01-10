39 منصة بيع بسوق المزارعين في العين

المصدر: أبوظبي - داوود محمد

أعلن أمس مركز خدمات المزارعين في أبوظبي، افتتاح سوق للمزارعين في منطقة الخبيصي بمدينة العين برعاية مركز الأمن الغذائي.

حيث يوفر 39 منصة بيع لمزارعي مدينة العين من الخميس إلى السبت من كل أسبوع اعتباراً من 10 يناير الجاري حتى نهاية مايو المقبل.

وأكد ناصر محمد الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة، أهمية أسواق المزارعين في دعم أصحاب المزارع والمجتمع المحلي على حد سواء، مشيراً إلى أنها أصبحت من أهم وسائل الدعم التسويقية باعتبارها منصة تتيح لأصحاب المزارع البيع المباشر، واكتساب الخبرة في مجال البيع بالتجزئة، إضافة إلى توفير مصدر دخل متجدد أسبوعياً.

وقال، إن المركز يكثف جهوده خلال الموسم الزراعي 2018 -2019 لافتتاح عدة أسواق جديدة لتعميم الفائدة في أكثر من منطقة على مستوى الإمارة بالنسبة لأصحاب المزارع والمجتمع المحلي والمستهلكين، موضحاً أنها فرصة للترويج للمنتجات المحلية وإبراز مزاياها.

إضافة إلى المنتجات التي تحمل شعار «حصاد مزارعنا» العلامة التجارية التي ابتكرها المركز للترويج للمنتج المحلي لتعزيز مكانته، حيث تتيح الفرصة أمام أصحاب المزارع بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية من الخضراوات والفاكهة والعسل والحيوانات الحية للجمهور مباشرة، خلال أوقات العمل من 8 صباحاً - 8 مساء أيام نهاية الأسبوع.

مساهمة

وأعرب الجنيبي عن شكره لمركز الأمن الغذائي في أبوظبي - الذي يرعى سوق المزارعين في الخبيصي - باعتباره وسيلة من وسائل دعم الإنتاج المحلي، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، مثنياً على حرص المزارعين على المشاركة في هذه الأسواق، وتقديم أفضل ما لديهم من منتجات. ودعا جمهور المستهلكين إلى زيارة هذه الأسواق لدعم مزارعي إمارة أبوظبي، وتأكيد الثقة في المنتج المحلي..

مشيراً إلى أن تضافر جهود كل الأطراف المتصلة بالإنتاج الزراعي والاستهلاك يساعد على تنمية قطاع الزراعة المحلي، وزيادة مساهمته في دعم مظلة الأمن الغذائي. الجدير بالذكر، أن سوق المزارعين في الخبيصي هي السوق الثانية التي افتتحها المركز هذا الموسم بعد السوق المقامة في الشهامة، فيما يخطط لافتتاح أسواق أخرى في منطقة الظفرة وأبوظبي.