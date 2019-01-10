دورة توعية بيئية لأبناء موظفي حكومة دبي

المصدر: دبي- البيان

نظمت بلدية دبي دورة التثقيف البيئي لأبناء موظفي حكومة دبي من سن 7 وحتى 12 سنة، تحت شعار «بالتثقيف استثمر.. وبالبيئة استمتع».

حيث شارك فيها 25 طفلاً، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي الخاص بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي البيئي بين النشء وتعريفهم بالقضايا البيئية والصحية المعاصرة المحلية والعالمية وغرس روح العمل التطوعي لديهم، والتعريف بالبيئة المحلية وأهم معالمها، وبناء وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وتطوير مهارات التفكير والإبداع لدى المشاركين، وتزويد المشاركين بالمهارات الحياتية المختلفة، تعزيز روح العمل التطوعي بين الطلاب.

إضافة إلى الاستفادة من أوقات فراغ الطلبة في العطلة الصيفية ببرامج مفيدة وممتعة، وتعزيز وتطوير خدمات الدائرة لفئات المتعاملين المختلفة، وربطهم ببيئتهم المحلية وتعريفهم بأهم معالمها. وقالت المهندسة علياء الهرمودي، مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي: «يفتقر العديد من الأطفال إلى الفرص والتجارب التي تساعدهم على فهم البيئة بشكل أفضل واكتساب مهارات بيئية تساعد في الحفاظ على البيئة، حيث إن نمط الحياة الحالي يحرم الأطفال من متعة اختبار البيئة ».