محمد بن راشد يُصدر مراسيم بتعيين وترقية أعضاء بالسلطة القضائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المراسيم أرقام (6)، (7)، (8)، (9)، (10) لسنة 2019، بتعيين وترقية أعضاء في السلطة القضائية في دبي.

ونصّ المرسوم رقم (10) لسنة 2019، على ترقية رئيس النيابة د. بكري عبد الله حسن السيد، إلى درجة محامٍ عام بالنيابة العامّة، والمرسوم رقم (6) لسنة 2019 على تعيين أحمد نصر محمد نصر، قاضياً في المحاكم الابتدائيّة في محاكم دبي، والمرسوم رقم (7)، على إعارة القاضي نفسه من محاكم دبي، إلى جهاز الرقابة الماليّة، وذلك لمُدّة سنة واحدة، تُجدّد تلقائيّاً، على أن يتحمّل جهاز الرقابة الماليّة، راتب القاضي المُعار، وكافّة مُستحقّاته الوظيفيّة طوال فترة الإعارة.

ونصّ المرسوم رقم (8) لسنة 2019، بشأن ترقية قُضاة في محاكم دبي، على ترقية قضاة التمييز: أحمد عبد الله محمد حسين، وعمر يونس سعيد جعرور، وأحمد إبراهيم سيف عبيد، وبطي سلطان بطي الشامسي، إلى بداية مربوط الــدرجة الأولى لقاضي تمييز أول.

وترقية قُضاة الاستئناف الأُول: صالح محمد صالح الكندي، ومحمد مبارك عبيد السبوسى، وراشد محمد خالد السميري، وسعيد سالم عبيد بن صرم، وسعيد هلال حميد الزعابي، ود. سيف أحمد علي الحداد الحازمي، وجمال سالم سعيد الجابري، ود. جاسم محمد علي عبد الله الحوسني.

ومحمد سعيد صالح مقرم، ومحمد جاسم محمد الشامسي، ود. خليل إبراهيم محمد إبراهيم، وعلي عبد الله علي الذباحي، وخالد يحيى طاهر الحوسني، وحسن راشد سعيد الحيمر، ود. نعيم عبد العزيز سالم الكثيري، ود. أحمد حسن محمد المطوع، ود. جمال حسين أحمد السميطي، ود. عبد الله سيف عبد الله الشامسي، ود. علي حسن إبراهيم كلداري.

ومنصور محمد شريف العوضي، وعمر محمد ميران محمد، ومحمد ماجد محمد بالعبد، وشهاب أحمد محمد الشحي، وعادل أحمد محمد الجسمي، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن العوضي، ومحمد أحمد راشد عبد الله النعيمي، وطارق يعقوب يوسف أحمد الخياط، إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز.

كما نصّ المرسوم كذلك، على ترقية قُضاة الاستئناف: عبد الله سعيد مطر بن لاحج الفلاسي، وجاسم محمد إبراهيم البلوشي، وحامد عبد الرحمن فلكناز، و محمد شريف فلكناز، وفهد راشد بطي الشامسي، وعمر عبد العزيز أمر الله كرمستجي، وسالم خادم سرور المعصم، وبدر عيسى محمد السمت، وعبد اللطيف محمد علي سلطان العلماء.

وعبد الله أحمد علي الكيتوب، وبدر أحمد محمد الجسمي، وأيوب علي حاتم محمد ملا أهلي، وسالم محمد سالم القايدي، ومحمد عباس صالح حسين الرئيسي، وأحمد عبد الواحد أحمد محمد آل علي، إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لقاضي استئناف أول.

وترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة الأُول: ابتسام علي راشد سيف بدواوي، وعبد الرحمن ناصر عبد الكريم العمادي، وخالد مبارك غانم كنشام، وجمال حمد عبيد الشحي، وأحمد ثابت محمد العامري، وشيخة حمد عبيد الغفلي، وخالد عبيد حميد المنصوري، وفاطمة إسماعيل محمد محمود، وجاسم محمد إبراهيم الزرعوني، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف.

كما نص المرسوم ذاته، على ترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة: محمد علي محمد أحمد البناي، وبدر محمد خالد مانع السميري، ود. خولة علي عبد الله العبدولي، وعجيل عبد الله راشد عبد الله مانع المهيري، ومحمد أحمد مراد أحمد الحجاج، وعلي سيف عبد الله سيف الشامسي، وحميد درويش محمد علي الشحي، ومحمد درويش محمد مصبح أحمد، وسعيد مالك أحمد مالك بن شاهين الشحي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضٍ ابتدائي أوّل.

ونص المرسوم رقم (9) لسنة 2019، بشأن ترقية أعضاء نيابة، على أن يُرقّى المُحامون العامّون: محمد علي رستم بو عبد الله، وحمد جمعة بلال الخلافي، وإسماعيل أحمد محمد مليح، وعلي حسن عبد الله المرزوقي، وسامي سالم محمد الشامسي، ود. علي حميد علي بن خاتم، ووليد علي خليفة الفقاعي، ويوسف محمد فولاد حسن فولاد، وإسماعيل علي حسن مدني، وصلاح محمد علي بوفروشه الفلاسي، إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لمُحامٍ عام أوّل.

كما نص المرسوم على ترقية رُؤساء النيابة الأُول: خالد أمين عبد الرحيم الزرعوني، ووليد محمد عبد الرحمن البناي، وعيسى محمد سبت محمد، ويونس حسين محمد البلوشي، ود. محمد حسين أحمد بن علي الحمادي، ومحمد حسن عبد الرحيم عبد الله، وأحمد محمد مال الله الحمادي، وعبد الرحمن محمد راشد ناصر المعمري، ود. حسين علي محمد الناعور النقبي، ومحمد علي سعيد خلف النقبي، وخالد سالم عامر العلوي، إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لمُحامٍ عام.

وترقية رُؤساء النيابة: أحمد مراد أحمد، وفيصل عبد الملك مصطفى أهلي، وأحمد عيسى حسن العظب المطروشي، ود. علي محمد علي الحوسني، ومحمد شريف عبد الله آل علي، ود. محمد سليمان محمد الحمادي، وسالم أحمد سعيد بن خادم، وشهاب أحمد محمد صالح، ويوسف محمد عبد الله حاجوني الزرعوني.

وطارق أحمد محمد البلوشي، وعلي محمد عبد الله قسوم النقبي، ومحمد عبد الله محمد زكريا آل علي، ومنصور عبد الله عبد الرحمن المحمد، ونبيل أحمد راشد الخديم، ويعقوب يوسف الحمادي، وخليفة هاشم محمود الدرمكي، ود. خالد علي صالح الجنيبي، ومحمد عامر عمر كده، وعبد الله محمد عبد الله أهلي، وخالد محمد صالح الجسمي، وفهد عبد العزيز الزرعوني، إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لرئيس نيابة أوّل.

كما نص ذات المرسوم، على ترقية رُؤساء النيابة المُساعِدين: عبد الله سلطان محمد سلطان الشريف، وأحمد عبد الله أحمد محمد العطار، ود. وليد حسن جاسم محمد الحوسني، ود. عبد الله علي بيك محمد المازم، وخلفان محمد خلفان اليروان الشامسي، ومحمد عبد العزيز عبد الله عزيز آل عمر، وخميس سعيد خميس عبيد آل سعد.

وطارق أحمد راشد أحمد أبوسهم النقبي، وشعيب علي حاتم محمد أهلي، ود. محمد سالم أحمد سيف الكيومي، وخالد أحمد عبد الله حمد العامري، وعبد الله محمد أحمد عبد الله آل علي، وعمار محمد عبد الله محمد المرزوقي، وعادل خليفة عبيد محمد الحمودي، ومحمد حمد حسن رقيط، وعمار أحمد محمد أحمد ظنحاني، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لرئيس نيابة.

وترقية وكلاء النيابة الأُول: عبد الرحمن ناصر حسن إبراهيم، وأحمد إبراهيم علي الحمادي، وعيسى حسن عبد الله ناصر، ويوسف أمين عبد الرحمن العلي، ومحمد حسن محمد آل علي، وسعيد علي نقيب عبد الله، ومحمد درويش محمد الشحي، وراشد عبيد إبراهيم الغملاسي، ونهير فاروق عبد الله الحبيشي، ومبارك حسن سالم الوحداني، وفيصل محمد إبراهيم الحلو.

وفهد عبد الكريم مبارك هاشل، وأحمد إبراهيم عبد الله علي، وفهد سيف إبراهيم محمد بن طوق، وعلي محمد خلف سعيد، وأحمد يوسف جمعة آل علي، وناصر محمد ناصر المعمري، وإسماعيل إبراهيم أحمد بوشرين، وماجد عبد الرحيم عبد الله الملا، وسلطان سيف إبراهيم محمد بن طوق، ومكتوم عبيد علي الشامسي، وناصر سعيد محمد أحمد المحرزي، وعلي محمد سالم الملا السويدي، وراشد حسن أحمد البنا، وعثمان محمد حسن المرزوقي، وخالد حسن محمد المطوع، وأحمد محمد حسن تميم، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مُساعِد.

كما نص المرسوم على ترقية وكلاء النيابة: ميترا إبراهيم عبد الله مدني، وخالد عبد الله أحمد علي محمد حمادي، ومصعب سالم علي محمد مطر الحوسني، وصالح أحمد محمد صالح الشحي، وخالد علي محمد عبيد القطامي السويدي، ومريم حسن خلف محمد الحوسني، ونورة خادم سرور المعصم، وعبد الله صالح محمد عبد الله رئيسي، وسالم محمد خليفة عبد الله المرر.

وراشد عبد الله عبد الرزاق علي العوضي، ومنال محمد جمعة عبد الرحمن القطان المالكي، وميثاء إبراهيم محمد يوسف، ونورة إبراهيم الرئيسي، وحمد علي محمد علي العلي، ووليد عبد الله أحمد محسن العامري، وحميد محمد سالم حميد الشامسي، وناصر محمد عيسى محمد الحــلو، وعيسى جمعة عبيد خميس بن عابد المهيري، وعادل عبد العزيز أحمد صالح علي الرادمي، إلى بداية مربوط الدرجة الســـادسة لوكيل نيابة أوّل.

ويُعمل بالمرسومين (6) و(7)، اعتباراً من 29 نوفمبر 2018، والمراسيم أرقام (8) و(9) و(10)، اعتباراً من الأول من يناير 2019، وتُنشر جميعها في الجريدة الرسمية.