الطقس المتوقع في الإمارات حتى الاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس في الإمارات غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا تكون مثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غربا.. والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر..فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب في المساء في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة.. والرياح شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر.

بينما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

ويوم السبت يكون غائما جزئيا ورطبا ليلاً وفي الصباح الباكر.. الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر أما البحر يكون مضطربا في الخليج العربي وخفيفا الى متوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الأحد هناك فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا..والرياح شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س..أما البحر فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الاثنين القادم رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا وصحوا إلى غائم جزئيا احيانا وتتكاثر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية بعد الظهر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س على البحر.. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.