محمد بن زايد يطمئن على رئيس وزراء البحرين هاتفياً

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً بالأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة للاطمئنان على صحته وتهنئته بنعمة الشفاء والعافية التي منّ بها الله تعالى عليه، سائلاً المولى عز وجل أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية ويديم على البحرين الشقيقة استقرارها وازدهارها وتقدمها.

من جانبه أعرب رئيس وزراء مملكة البحرين عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التي أبداها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..متمنياً لدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام العزة والرفعة والرخاء.