طرق دبي تطلق مساراً جديداً لخدمة "الفيري" بين "دبي مول" و"مارينا مول"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم عن بدء تشغيل مسار جديد لقوارب "فيري دبي" حصرياً لزوار وجهات "إعمار" وسكان مجتمعاتها السكنية ليربط بين "دبي مول" أكثر وجهات التسوق وأنماط الحياة استقطاباً للزوار في العالم في وسط مدينة دبي، و"دبي مارينا مول".

وتم الإعلان عن إطلاق خدمة "فيري دبي" الجديدة بحضور مدراء تنفيذيين من هيئة الطرق والمواصلات وشركة "إعمار" ومن شأن هذه الخدمة الجديدة أن تعزز الخيارات الترفيهية المقدمة لزوار "وسط مدينة دبي" و"مرسى دبي" بالإضافة إلى المجموعات السياحية وسكان المناطق السكنية التابعة لمجموعة "إعمار" حيث يربط المسار الجديد اثنتين من أكثر وجهات أنماط الحياة شعبية في المدينة من خلال خدمة نقل عصرية وصديقة للبيئة.

وقد جاءت الخدمة الجديدة في أعقاب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات و"قمة البرج، برج خليفة" الوجهة السياحية الرائدة التي طورتها "إعمار العقارية" بهدف الترويج لوسيلة النقل البحري "فيري دبي" وتسويق تذاكرها بين زوار الوجهة السياحية البارزة في البرج.

وستمنح الرحلة، التي يستغرق ارتياد اتجاه واحد منها مدة قدرها ساعة و20 دقيقة، سكان المناطق السكنية التابعة لمجموعة "إعمار" والسياح فرصة الاستمتاع بأفق المدينة بأسلوب جديد ومميز.

كما سيكون بمقدورهم مشاهدة العديد من المعالم العمرانية والسياحية الآسرة، بدءاً من جزر النخيل إلى ناطحات السحاب الممتدة على جانبي شارع الشيخ زايد، وقناة دبي المائية.

وستنقل الرحلة الركاب بين محطة "دبي مارينا مول" الواقعة مباشرة خلف "دبي مارينا مول" ومحطة الواجهة المائية، وتتوفر حافلات مجانية لنقل الركاب إلى "دبي مول" وإعادتهم إلى المحطة.

ويمكن للزوار شراء تذاكر الرحلة من "قمة البرج، برج خليفة" ومن مكاتب خدمة العملاء في كل من "دبي مول" و "دبي مارينا مول" أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.burjkhalifa.ae وكذلك من محطات "فيري دبي".

وتبلغ تكلفة الرحلة للبالغين 68.25 درهماً و52.5 درهماً للأطفال من 5 إلى 12 عاماً.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "يتصاعد اهتمام زوار دبي والمقيمين فيها بشبكة المواصلات البحرية المبتكرة يوماً تلو الآخر، ويرتفع زخم هذه الاهتمام بعد تحفيز جهود الترويج لخدمة "فيري دبي" في العديد من الوجهات السياحية الشهيرة لاسيما "قمة البرج، برج خليفة".

ولا شك أن هذه الخدمة الجديدة ستثري تجربة الزوار والمقيمين ليكون بمقدورهم زيارة اثنين من أكثر مراكز التسوق شعبية بسهولة كبيرة، والاستمتاع في ذات الوقت بالمناظر الطبيعية الخلابة للمدينة".

من جانبه، قال أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في "إعمار العقارية": "تمثل خدمة النقل البحري الجديدة إضافة رائعة إلى معالم الجذب السياحي في المدينة، وقد لاحظنا في أعقاب عملية الترويج لهذه الخدمة تصاعداً في اهتمام الزوار والمجموعات السياحية في "قمة البرج، برج خليفة" لاستخدام خدمة "فيري دبي"، وبات الآن بعد إطلاقنا هذه الرحلة الحصرية، بمقدور زوار "إعمار" وسكان مجتمعاتها السكنية والمجموعات السياحية الاستمتاع بالتنقل بين أكثر وجهات المدينة شعبية وخوض رحلة بحرية قلّ نظيرها.

وتمتلك هيئة الطرق والمواصلات أسطولاً يتكون من تسعة قوارب "فيري" تنقل الزوار بين ثماني محطات تشمل الغبيبة؛ ودبي مارينا مول؛ والجداف؛ والقناة المائية؛ وشارع الشيخ زايد؛ والواجهة المائية؛ والمراسي وحي دبي للتصميم بالإضافة إلى توفر خدمة استئجار القوارب.