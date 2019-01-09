محمد بن راشد يُصدر مراسيم بتعيين وترقية أعضاء في السلطة القضائية في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المراسيم أرقام (6)، (7)، (8)، (9)، (10) لسنة 2019 بتعيين وترقية أعضاء في السلطة القضائية في دبي.

ونصّ المرسوم رقم (10) لسنة 2019 على ترقية رئيس النيابة د. بكري عبدالله حسن السيد، إلى درجة محامي عام بالنيابة العامّة، والمرسوم رقم (6) لسنة 2019 على تعيين أحمد نصر محمد نصر، قاضياً في المحاكم الابتدائيّة في محاكم دبي، والمرسوم رقم (7) على إعارة القاضي نفسه من محاكم دبي إلى جهاز الرقابة الماليّة، وذلك لمُدّة سنة واحدة تُجدّد تلقائيّاً، على أن يتحمّل جهاز الرقابة الماليّة راتب القاضي المُعار وكافّة مُستحقّاته الوظيفيّة طوال فترة الإعارة.

ونصّ المرسوم رقم (8) لسنة 2019 بشأن ترقية قُضاة في محاكم دبي، على ترقية قضاة التمييز: أحمد عبدالله محمد حسين، وعمر يونس سعيد جعرور، وأحمد إبراهيم سيف عبيد، وبطي سلطان بطي الشامسي، إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لقاضي تمييز أول.



وترقية قُضاة الاستئناف الأُول: صالح محمد صالح الكندي، ومحمد مبارك عبيد السبوسى، وراشد محمد خالد السميري، وسعيد سالم عبيد بن صرم، وسعيد هلال حميد الزعابي، ود. سيف أحمد علي الحداد الحازمي، وجمال سالم سعيد الجابري، ود. جاسم محمد علي عبدالله الحوسني، ومحمد سعيد صالح مقرم، ومحمد جاسم محمد الشامسي، ود. خليل إبراهيم محمد إبراهيم، وعلي عبدالله علي الذباحي، وخالد يحيى طاهر الحوسني، وحسن راشد سعيد الحيمر، ود. نعيم عبدالعزيز سالم الكثيري، ود. أحمد حسن محمد المطوع، ود. جمال حسين أحمد السميطي، ود. عبدالله سيف عبدالله الشامسي، ود. علي حسن إبراهيم كلداري، ومنصور محمد شريف العوضي، وعمر محمد ميران محمد، ومحمد ماجد محمد بالعبد، وشهاب أحمد محمد الشحي، وعادل أحمد محمد الجسمي، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن العوضي، ومحمد أحمد راشد عبدالله النعيمي، وطارق يعقوب يوسف أحمد الخياط، إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز.

كما نصّ المرسوم كذلك على ترقية قُضاة الاستئناف: عبدالله سعيد مطر بن لاحج الفلاسي، وجاسم محمد إبراهيم البلوشي، وحامد عبدالرحمن فلكناز محمد شريف فلكناز، وفهد راشد بطي الشامسي، وعمر عبدالعزيز أمر الله كرمستجي، وسالم خادم سرور المعصم، وبدر عيسى محمد السمت، وعبداللطيف محمد علي سلطان العلماء، وعبدالله أحمد علي الكيتوب، وبدر أحمد محمد الجسمي، وأيوب علي حاتم محمد ملا أهلي، وسالم محمد سالم القايدي، ومحمد عباس صالح حسين الرئيسي، وأحمد عبدالواحد أحمد محمد آل علي، إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لقاضي استئناف أول.

وترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة الأُول: ابتسام علي راشد سيف بدواوي، وعبدالرحمن ناصر عبدالكريم العمادي، وخالد مبارك غانم كنشام، وجمال حمد عبيد الشحي، وأحمد ثابت محمد العامري، وشيخة حمد عبيد الغفلي، وخالد عبيد حميد المنصوري، وفاطمة إسماعيل محمد محمود، وجاسم محمد إبراهيم الزرعوني، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف.

كما نص المرسوم ذاته على ترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة: محمد علي محمد أحمد البناي، وبدر محمد خالد مانع السميري، ود. خولة علي عبدالله العبدولي، وعجيل عبدالله راشد عبدالله مانع المهيري، ومحمد أحمد مراد أحمد الحجاج، وعلي سيف عبدالله سيف الشامسي، وحميد درويش محمد علي الشحي، ومحمد درويش محمد مصبح أحمد، وسعيد مالك أحمد مالك بن شاهين الشحي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل.



ونص المرسوم رقم (9) لسنة 2019 بشأن ترقية أعضاء نيابة على أن يُرقّى المُحامين العامّين: محمد علي رستم بوعبدالله، وحمد جمعه بلال الخلافي، وإسماعيل أحمد محمد مليح، وعلي حسن عبدالله المرزوقي، وسامي سالم محمد الشامسي، ود. علي حميد علي بن خاتم، ووليد علي خليفة الفقاعي، ويوسف محمد فولاد حسن فولاد، وإسماعيل علي حسن مدني، وصلاح محمد علي بوفروشه الفلاسي، إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لمُحامي عام أوّل.

كما نص المرسوم على ترقية رُؤساء النيابة الأُول: خالد أمين عبدالرحيم الزرعوني، ووليد محمد عبدالرحمن البناي، وعيسى محمد سبت محمد، ويونس حسين محمد البلوشي، ود. محمد حسين أحمد بن علي الحمادي، ومحمد حسن عبدالرحيم عبدالله، وأحمد محمد مال الله الحمادي، وعبد الرحمن محمد راشد ناصر المعمري، ود. حسين علي محمد الناعور النقبي، ومحمد علي سعيد خلف النقبي، وخالد سالم عامر العلوي، إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لمُحامي عام.

وترقية رُؤساء النيابة: أحمد مراد أحمد، وفيصل عبدالملك مصطفى أهلي، وأحمد عيسى حسن العظب المطروشي، ود. علي محمد علي الحوسني، ومحمد شريف عبدالله آل علي، ود. محمد سليمان محمد الحمادي، وسالم أحمد سعيد بن خادم، وشهاب أحمد محمد صالح، ويوسف محمد عبدالله حاجوني الزرعوني، وطارق أحمد محمد البلوشي، وعلي محمد عبدالله قسوم النقبي، ومحمد عبدالله محمد زكريا آل علي، ومنصور عبدالله عبدالرحمن المحمد، ونبيل أحمد راشد الخديم، ويعقوب يوسف الحمادي، وخليفة هاشم محمود الدرمكي، ود. خالد علي صالح الجنيبي، ومحمد عامر عمر كده، وعبدالله محمد عبدالله أهلي، وخالد محمد صالح الجسمي، وفهد عبدالعزيز الزرعوني، إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لرئيس نيابة أوّل.

كما نص ذات المرسوم على ترقية رُؤساء النيابة المُساعِدين: عبدالله سلطان محمد سلطان الشريف، وأحمد عبدالله أحمد محمد العطار، ود. وليد حسن جاسم محمد الحوسني، ود. عبدالله علي بيك محمد المازم، وخلفان محمد خلفان اليروان الشامسي، ومحمد عبدالعزيز عبدالله عزيز آل عمر، وخميس سعيد خميس عبيد آل سعد، وطارق أحمد راشد أحمد أبوسهم النقبي، وشعيب علي حاتم محمد أهلي، ود. محمد سالم أحمد سيف الكيومي، وخالد أحمد عبدالله حمد العامري، وعبدالله محمد أحمد عبدالله آل علي، وعمار محمد عبدالله محمد المرزوقي، وعادل خليفة عبيد محمد الحمودي، ومحمد حمد حسن رقيط، وعمار أحمد محمد أحمد ظنحاني، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لرئيس نيابة.

وترقية وكلاء النيابة الأُول: عبد الرحمن ناصر حسن إبراهيم، وأحمد إبراهيم علي الحمادي، وعيسى حسن عبدالله ناصر، ويوسف أمين عبدالرحمن العلي، ومحمد حسن محمد آل علي، وسعيد علي نقيب عبدالله، ومحمد درويش محمد الشحي، وراشد عبيد إبراهيم الغملاسي، ونهير فاروق عبدالله الحبيشي، ومبارك حسن سالم الوحداني، وفيصل محمد إبراهيم الحلو، وفهد عبدالكريم مبارك هاشل، وأحمد إبراهيم عبدالله علي، وفهد سيف إبراهيم محمد بن طوق، وعلي محمد خلف سعيد، وأحمد يوسف جمعة آل علي، وناصر محمد ناصر المعمري، وإسماعيل إبراهيم أحمد بوشرين، وماجد عبدالرحيم عبدالله الملا، وسلطان سيف إبراهيم محمد بن طوق، ومكتوم عبيد علي الشامسي، وناصر سعيد محمد أحمد المحرزي، وعلي محمد سالم الملا السويدي، وراشد حسن أحمد البنا، وعثمان محمد حسن المرزوقي، وخالد حسن محمد المطوع، وأحمد محمد حسن تميم إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مُساعِد.

كما نص المرسوم على ترقية وكلاء النيابة: ميترا إبراهيم عبدالله مدني، وخالد عبدالله أحمد علي محمد حمادي، ومصعب سالم علي محمد مطر الحوسني، وصالح أحمد محمد صالح الشحي، وخالد علي محمد عبيد القطامي السويدي، ومريم حسن خلف محمد الحوسني، ونوره خادم سرور المعصم، وعبدالله صالح محمد عبدالله رئيسي، وسالم محمد خليفة عبدالله المرر، وراشد عبدالله عبدالرزاق علي العوضي، ومنال محمد جمعة عبدالرحمن القطان المالكي، وميثاء إبراهيم محمد يوسف، ونورة إبراهيم الرئيسي، وحمد علي محمد علي العلي، ووليد عبدالله أحمد محسن العامري، وحميد محمد سالم حميد الشامسي، وناصر محمد عيسى محمد الحلو، وعيسى جمعة عبيد خميس بن عابد المهيري، وعادل عبدالعزيز أحمد صالح علي الرادمي، إلى بداية مربوط الدرجة السادسة لوكيل نيابة أوّل.



ويُعمل بالمرسومين (6)، (7) اعتباراً من 29 نوفمبر 2018، والمراسيم أرقام (8)، و(9)، و(10) اعتباراً من الأول من يناير 2019، وتُنشر جميعها في الجريدة الرسمية.