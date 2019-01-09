افتتاح 39 منصة في سوق الخبيصي لبيع منتجات المزارعين

المصدر: العين - داوود محمد

البيان الإلكتروني

أعلن مركز خدمات المزارعين بأبوظبي وبدعم ورعاية من مركز الأمن الغذائي عن افتتاح سوقاً للمزارعين بمنطقة الخبيصي. حيث يوفر السوق 39 منصة بيع لمزارعي مدينة العين، لبيع منتجات مزارعهم مباشرة للمستهلكين، وخلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارا من 10 يناير 2019، حتى نهاية مايو 2019.

واكد ناصر محمد الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة، أن المركز كثف جهوده خلال الموسم الزراعي 2018 -2019 لافتتاح أسواق للمزارعين بهدف توفير منصات بيع مباشرة لأصحاب المزارع تساعدهم على بيع منتجات مزارعهم مباشرة للمستهلكين، ودعم المجتمع المحلي والمستهلكين من خلال توفير الأسواق الشعبية القريبة من مناطقهم.

وأشار إلى أن سوق المزارعين في الخبيصي، يمثل السوق الثانية هذا الموسم بعد السوق المقامة في مركز ديرفيليد بالشهامة، يخطط ا لافتتاح أسواق أخرى في منطقة الظفرة وأبوظبي حيث تنتظم أسواق المزارعين خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت طوال الموسم الزراعي وحتى نهاية شهر مايو 2019؛ لتسهيل عملية تسويق وبيع المنتجات المحلية على أصحاب المزارع. حيث تتيح الفرصة أمام أصحاب المزارع بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية من الخضروات والفاكهة والعسل والحيوانات الحية للجمهور مباشرة، أوقات العمل من8 صباحا إلى 8 مساء أيام نهاية الأسبوع.

وأضاف لقد أثبتت أسواق المزارعين أهميتها في دعم أصحاب المزارع والمجتمع المحلي بالنظر إلى النجاح الذي حققته هذه الأسواق في العامين الماضيين يعمل المركز على التوسع فيها من أجل تعميم الفائدة وتحقيق الاستفادة أكثر من منطقة على مستوى الإمارة، وأن أسواق المزارعين أصبحت من أهم وسائل الدعم التسويقية التي يوفرها المركز لأصحاب المزارع، باعتبارها منصة تتيح لهم البيع المباشر للجمهور واكتساب الخبرة في مجال البيع بالتجزئة وتوفير مصدر دخل متجدد أسبوعيا وتمثل فرصة للترويج للمنتجات المحلية وإبراز مزاياها بالإضافة إلى المنتجات التي تحمل شعار "حصاد مزارعنا" العلامة التجارية التي ابتكرها المركز للترويج للمنتج المحلي مما يساعد على تعزيز مكانة المنتج المحلي في السوق وتزويد المستهلكين باحتياجاتهم من الخضروات والفواكه المحلية الطازجة التي تصلهم خلال 24 ساعة من حصادها.