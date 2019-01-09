حمـدان بـن محمـد: العطـاء مـن أجل الوطن ليس له حدود

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن العطاء من أجل الوطن ليس له حدود.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، احتفال القيادة العامة لشرطة دبي، بتخريج دفعة جديدة من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي، كما كرّم سموه المتفوقين التسعة في الدورة.

وبارك سموه للخرّيجين انتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم الحياتية، وخاطبهم سموه: «عليكم إخواني أن تكونوا عند حسن ظن قيادتكم وأهليكم بكم، ظلوا رافعي الرؤوس متسلحين بالإيمان بالله والمعرفة وحب الوطن والتضحية من أجله ودفاعاً عن منجزات دولتنا العزيزة الحضارية والإنسانية.

وحماية المجتمع وممتلكاته العامة والخاصة، لتظل بلادنا واحة للأمن والأمان والتسامح والمحبة.. وفقكم الله لما فيه خيركم وخير وطنكم وشعبكم.. سيروا إلى المجد والعلا، والله يوفقكم».

حضر الاحتفال، الذي جرى في ميدان الأكاديمية مساء أمس إلى جانب سموه، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة والقيادات الشرطية العربية وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك القنصلي العربي والأجنبي في دبي وأولياء أمور وذوي الخريجين.

وقد بدأت وقائع الاحتفال لدى وصول سمو ولي عهد دبي إلى المنصة الرئيسة في ميدان الأكاديمية بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم.

تطور

بعد ذلك، ألقى مدير أكاديمية شرطة دبي العميد الدكتور غيث غانم السويدي كلمة رحّب فيها بسمو راعي الحفل والحضور، واستعرض تاريخ نشأة وتطور الأكاديمية التي باتت من الأكاديميات الشرطية العالمية التي يشار إليها بالبنان بفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمسيرة الأكاديمية منذ نشأتها قبل أكثر من ستة وعشرين عاماً، وبدعم سمو ولي عهده لبرامج وأنشطة الأكاديمية التي تخرّج ضباطاً متسلحين بالعلم والمعرفة واللياقة البدنية والعلوم القانونية والمهارات العسكرية المختلفة.

ونوه مدير الأكاديمية بأن الدورة السادسة والعشرين تقام هذا العام تحت شعار «شكراً محمد بن راشد.. خمسون عاماً من أجل الوطن»، تقديراً وعرفاناً لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على عطاءاته التي لا تنضب، وتوجيهاته السديدة التي يعتبرها كل مسؤول نبراساً يهتدى به للوصول إلى تمام البنيان، والتربع على عرش التميز والرقم واحد، وتحقيق التنمية المستدامة لدولتنا العزيزة.

ثم قام الخريجون باستعراض عسكري وتشكيلات عسكرية أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور، عكست مدى استيعابهم لكل التدريبات والمهارات العسكرية التي تلقوها خلال مدة دراستهم في الأكاديمية، كما عكست المستوى العالي من الضبط والربط واللياقة البدنية التي يتمتع بها الخريجون، إذ رسموا شعار «خمسون عاماً للوطن»، نالت إعجاب وتصفيق الحضور.

تكريم

بعد ذلك، كرّم سمو ولي عهد دبي، وإلى جانبه القائد العام لشرطة دبي ومدير الأكاديمية، المتفوقين التسعة في الدورة، وقلّدهم أوسمة التفوق على صدورهم، وهنأهم بإبداعهم كل في مجاله، وتمنى لهم سموه مزيداً من التفوق والنجاح وتحقيق الذات في مسيرتهم العملية.

بعدها جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة السادسة والعشرين إلى الدورة السابعة والعشرين مصحوباً بالقسم بأن يحافظوا على العلم مرفوعاً عالياً.

وقبيل انصراف طابور الخريجين واستئذان سموه راعي الحفل، أقسم الخريجون أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترموا دستورها وقوانينها.

وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها، حامين علمها، مطيعين جميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات، ثم هتفوا بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومشاركةً من بعض الدول الشقيقة والصديقة للقيادة العامة لشرطة دبي في هذا الاحتفال المميز، أدى عدد من الفرق الموسيقية الشرطية مقطوعات موسيقية مشوقة، من بينها فرقة موسيقى الشرطة في دولة الكويت الشقيقة والفرق الموسيقية في كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلند وجمهورية بلغاريا ومملكة إسبانيا، وختمتها فرقة موسيقى شرطة دبي بمقطوعات ومعزوفات موسيقية مميزة وشائقة، نالت تصفيق واستحسان الحضور.

ثم أدت مجموعة من عناصر قوة حماية وأمن الشخصيات والمنشآت في شرطة دبي عملية وهمية ضد إرهابيين حاولوا اغتيال شخصية مرموقة والاستيلاء على حافلة ركاب. ثم بعد ذلك شاهد الحضور في سماء الاحتفال أنواراً أضاءت صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسمت في سمائها صورة بالأضواء مع شعار «خمسون عاماً للوطن» مقرونة بقصيدة فزاع الشهيرة «فخر الأجيال».

واختُتم الاحتفال بصورة جماعية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الخريجين.