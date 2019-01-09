افتتاح محطة الرحمانية للغاز الطبيعي في الشارقة بتكلفة 35 مليون درهم

المصدر: ■ الشارقة ـ عصام الدين عوض

افتتحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة صباح أمس محطة الرحمانية الجديدة للغاز الطبيعي بالشارقة بتكلفة إجمالية للمشروع والخطوط الرئيسة تبلغ 35 مليون درهم.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة إن المحطة سوف تخدم 30 ألف مسكن في منطقتي الرحمانية والسيوح، إضافة إلى المشاريع التطويرية مثل الواحة ونسمة والزاهية وغيرها من المشاريع.

وأكد أن الخطة المستقبلية تتضمن تمديد خطوط الغاز الطبيعي للمنطقة الوسطى ومدينة الذيد حتى الوصول لمدينة خورفكان، كما سيتم توصيل الغاز إلى المنازل في أقل من 24 ساعة لمنطقتي الرحمانية 5 و6، مبيناً أنه تم تزويد كافة المنازل بالمنطقتين بأجهزة ذكية بها رائحة مميزة تخرج مع الغاز في حال وجود أي تسرب، كما أن تلك الأجهزة تعمل بطريقة تلقائية.

90 %

وأضاف إنه سيتم خلال الأيام المقبلة مد خطوط الغاز لتشمل المنطقة الوسطى من خلال طريق خورفكان الجديد وصولاً إلى خورفكان والمدام وكلباء ومنطقة خت، لافتاً إلى أنه تم مد وتغطية ما نسبته 90% من مناطق الشارقة بالغاز الطبيعي، وعدد المشتركين في الخدمة تجاوز 300 ألف مشترك.

ولفت إلى أن الهيئة مستمرة في التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان .

حيث تم توصيل الخدمات لأكثر من 70 ألف مشترك جديد خلال عام 2018، كما أن هناك حوالي 250 ألف مشترك في المناطق التجارية والسكنية والصناعية وأن شبكة تمديدات الغاز بالمدينة بلغت أكثر من 2500 كيلومتر، إضافة إلى تنفيذ تمديدات الغاز في خورفكان بطول 90 كيلومتراً وتنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي بمدينة كلباء بطول 120 كيلومتراً.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن المحطة الجديدة تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية وتمت مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في إنشاء المحطة، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تهدف إلى وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة، حيث تم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بالمدينة.

حيث ارتفع عدد محطات ضخ وتوزيع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة ليصل إلى 5 محطات تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية وتشمل محطة المجاز ودوار الصناعية الخامس ومحطة الرحمانية الجديدة ومحطة كلباء ومحطة خورفكان.

30 %

من جانبها أوضحت المهندسة آمنة بن هدة مدير إدارة توزيع الغاز الطبيعي أن الإدارة تحرص على تحقيق أعلى معدلات الجودة والدقة والسرعة في جميع الأمور التي تخص الغاز الطبيعي، كما أن مدينة الشارقة متفوقة في توصيل الغاز الطبيعي على كافة مناطق الدولة والدول الخليجية بنسب كبيرة.

مشيرة إلى أن شبكة الغاز الطبيعي تخدم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، كما أن الهيئة تعد من أوائل الإدارات والهيئات التي تعمل على التنمية المستدامة وتخفيض الطاقة بنسبة 30%.