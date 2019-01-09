وزراء: «خبراء الإمارات» يبني قدرات الشباب ويدفع عجلة التنمية

المصدر: دبي - البيان

أشاد وزراء ببرنامج خبراء الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في صرح زايد المؤسس، مؤكدين بأنه يبني قدرات الشباب، ويهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية تسهم في دفع عجلة التنمية.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، موجّهة برنامج خبراء الإمارات في قطاع الثقافة، في تدوينة عبر«تويتر»: «برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تشرفنا بالمشاركة في إطلاق برنامج خبراء الإمارات من صرح القائد المؤسس، تبدأ رحلة الاستثمار في الإنسان كما أوصانا بها أبونا زايد».

فيما قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، موجّه برنامج خبراء الإمارات في قطاع البيئة في حسابه عبر«تويتر»: «وضعت قيادتنا الرشيدة الشباب ركيزة أساسية لتقدم الدولة، وعبر برامج ومبادرات عدة راهنت على نجاحه وتميزه.

ومن خلال برنامج خبراء الإمارات سيثبتون أنهم قادرون على النجاح وتجاوز التوقعات كافة.. شباب الإمارات نحن إلى جانبكم وندعمكم، فريق واحد لوطن واحد، تحت رعاية ودعم وتمكين قيادتنا».

فخر

من جهتها، أعربت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، مسؤولة ملف الأمن الغذائي المستقبلي، موجّهة برنامج خبراء الإمارات في قطاع الأمن الغذائي، في تدوينة عبر «تويتر»، عن فخرها بأن تكون جزءاً من برنامج خبراء الإمارات، وقالت: «شرف و فخر».

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، إن برنامج خبراء الإمارات يعكس الرؤية الفذة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمثل نموذجاً ملهماً للأجيال بتوجهاته ومبادراته وبعد نظره واستشرافه للمستقبل، وينسجم مع جهود دولة الإمارات لبناء قدرات «جيل المهمة» الذي أطلق سموه شارة البدء لبنائه في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل.

وقال إن بناء القدرات الوطنية، وتأهيل الخبراء في المجالات الحيوية، يشكّلان داعماً رئيساً للتوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، ومحفزاً إلى مزيد من العمل والإنتاجية والإنجازات نحو تحقيق أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجسّد الروحية التي قامت عليها الإمارات، روح الاتحاد والعمل الجاد والتسلح بالعلم والمعرفة في تطوير الأدوات الكفيلة بتعزيز مسيرة الدولة إلى المستقبل.