أكاديميون: قيادتنا تعزّز مهارات الكوادر الوطنية

المصدر: متابعة: نورا الأمير

أكد أكاديميون أن برنامج «خبراء الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في صرح زايد.

والذي يهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية التي تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة، يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير مهارات الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، من أجل الاستمرار في مسيرة التطور على بنيان صلب، عموده الفقري تلك الكوادر الوطنية التي ترفد جميع القطاعات الحيوية بفضل مخزونهم المعرفي.

اهتمام

قال د. نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، عبر حسابه في «تويتر»: «إن إطلاق صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد لبرنامج #خبراء_الإمارات يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بتطوير قدرات #الشباب وتأهيل كفاءات ذات عقول مستنيرة تسعى للاكتشاف والتطوير والتنمية المستدامة، والاستفادة من أفكار الكوادر الوطنية العصرية ودعم طموحهم نحو التطوير والعمل».

استثمار

من جانبها، قالت الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، أستاذة جامعية في جامعة الشارقة: «منذ بداية عهدها، استثمرت دولة الإمارات في شبابها ومواردها البشرية.

وجعلت أحد أهم مقوماتها بناء تلك الثروة تزامناً مع التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده البلاد، وقد شهد اقتصاد الإمارات تطوراً وازدهاراً كبيرين، جعلا الدولة تتصدر في بعض المؤشرات الاقتصادية، ليس على مستوى المنطقة العربية فقط، ولكن أيضاً على مستوى العالم، إذ نشر المنتدى الاقتصادي العالمي خريطة توزيع القوى الاقتصادية في العالم».

معايير عالمية

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد جابر قاسم، من كلية التربية جامعة الإمارات، أن برنامج خبراء الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والذي استهدف تأهيل الشباب الإماراتي للقيادة في المستقبل، يعبِّر عن رؤية ثاقبة واستشراف لمستقبل القيادة الإماراتية، ما يعكس حرص سموه على تميّز القيادة الإماراتية التي تحقق طموحات وآفاق دولة الإمارات التي تسعى دائماً إلى تبوؤ مكانة عالمية مرموقة.

وأضاف: «مما لا شك فيه أن هذا البرنامج سيسهم في إعداد كوادر قيادية إماراتية وفق المعايير العالمية متسلحة بالفكر الحديث والمعرفة التخصصية حسب مجالات القيادة، إذ يتم الكشف عن الشخصيات الإماراتية التي تتسم بالقدرات القيادية والإدارية».