عبدالرحمن العور: البرنامج يعكس ثقة القيادة بكفاءة أبنائها

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أشاد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بـ«برنامج خبراء الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كمبادرة جديدة نوعية تضاف إلى سلسلة المبادرات الوطنية الرامية إلى رعاية وتنمية وتطوير قدرات المواهب والكفاءات الوطنية الشابة.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس ثقة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقدرات أبنائها، وتعول عليهم، في تحقيق رؤى وتطلعات الدولة المستقبلية، في سبيل تعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية، على كافة الصعد، وفي مختلف مجالات الحياة العملية، كضمانة حقيقية لاقتصاد المعرفة، والتنمية الشاملة المستدامة.

وقال الدكتور عبدالرحمن العور: إن برنامج خبراء الإمارات يعد حلقة جديدة تضاف إلى جهود الدولة، وقيادتنا الرشيدة في سبيل تنمية وتطوير رأس المال البشري، ورفد الكفاءات والخبرات التخصصية الوطنية.

وذكر أن البرنامج يركز على أربعة محاور وقطاعات حيوية مهمة، تخدم نواحي الحياة المختلفة، وأهم ما يميزه أنه يعزو مهمة نقل المعرفة إلى الجيل الجديد من القادة إلى خبراء ومستشارين مواطنين، لتوجيههم كل حسب اختصاصه، كما أنه يستند إلى سجل المرشحين المهني، وخبراتهم ومعارفهم.