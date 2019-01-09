حاكم أم القيوين يبحث التعاون مع القنصل الأمريكي

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في الديوان الأميري، أمس، فيليب فرين قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلّمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالقنصل الأمريكي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

وحضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.