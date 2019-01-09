طحنون بن محمد يحضر أفراح العتيبة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالله أحمد العتيبة بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عتيبة خلف أحمد العتيبة، وذلك في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بإمارة أبوظبي.

وحضر الحفل إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء والمسؤولين.