حاكم عجمان يقيم مأدبة غداء على شرف مانع سعيد العتيبة

المصدر: عجمان - وام

أقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، في قصر الصفيا بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مأدبة غداء على شرف الدكتور مانع سعيد العتيبة، وتكريماً له.

حضر المأدبة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بالديوان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين.