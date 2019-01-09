شرطة دبي تحتفي بمرور 50 عاماً على المسيرة التعليمية والتدريبية

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبـــي، جلسة حوارية، احتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس المسيرة التعليمية والتدريبية في شرطة دبي والتي بدأت عام 1968، حيث ألقت الجلسة الضوء على المسيرة التعليمية الحافلة بالعطاء في شرطة دبي، وعلى الدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية شرطة دبي في التعليم والتدريب.

نقاش

وحضر الجلسة التي عُقدت في ميدان أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم سيف السويدي، عميد أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور فيصل حسن البنا مدير كلية الدراسات العليا.

وعدد من ضباط شرطة دبي، ورؤساء المجالس في شرطة دبي، وأهالي طلبة الدفعة الـ 26 من الطلبة المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، وطلبة الأكاديمية، وعدد من طلبة المدارس.

وأدار الإعلامي مروان الحل الجلسة الحوارية التي تأتي أيضاً في إطار الاحتفاء بتخريج طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه البالغ عددهم 80 طالباً وطالبة، والدفعة السادسة والعشرين من الطلبة المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة البالغ عددهم 99 طالباً.

مسيرة

وفي مداخلته، تطرق العميد الدكتور غيث غانم السويدي إلى نشأة المسيرة التعليمية والتدريبية في شرطة دبي، مبيناً أن المسيرة بدأت في عام 1968 وذلك بعد تعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأصغر رئيس للشرطة والأمن العام في العالم في ذاك الوقت.

حيث أصدر سموه توجيهاته بأن يكون هناك كيان لوحدة تعليمية وتدريبية تُعنى بتدريب الضباط وضباط الصف في شرطة دبي، مبيناً أن المسيرة التعليمية استمرت منذ ذاك الوقت إلى عام 1987 حيث وجه سموه بإنشاء كلية شرطة دبي لتمنح درجتي الليسانس في القانون والعلوم الشرطية.