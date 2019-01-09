«تنفيذي الشارقة» يقر الهيكل التنظيمي لأمانة «المجلس الاستشاري»

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس بمكتب صاحب السمو الحاكم.

وأقر المجلس الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث استعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، تفاصيل الهيكل التنظيمي، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد يأتي متسقاً مع رؤية المجلس الاستشاري لتطوير كوادره العاملة.

وترقية بيئة العمل بما يسهم في تطوير عمل المجلس، وتقديم خدمات مميزة تعكس دور المجلس في خدمة الإمارة.واستعرض المجلس، بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم غد، وسيتم فيها مناقشة مشروع توصيات المجلس حول سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

تفاهم

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وجامعة الشارقة، وذلك في إطار التعاون المشترك في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الزراعية والحيوانية في إمارة الشارقة.

وتهدف المذكرة إلى إجراء ونشر البحوث والدراسات والاستشارات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والمعلوماتية الخاصة بتنمية وحماية وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية وورش العمل والندوات المتخصصة، بهدف الارتقاء بالعمل البلدي، وتطوير وتنمية المجالات الزراعية والحيوانية. واطلع المجلس على القانون رقم 12 لسنة 2018، بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.