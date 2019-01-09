بلدية الشارقة تكرّم الأقسام المتعاونة مع الخط الساخن

المصدر: الشارقة- البيان

كرّمت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي صباح أمس، الأقسام المتعاونة مع الخط الساخن خلال العام الماضي، وعدداً من الموظفين المتميزين والمتعاونين مع الخط الساخن، بحضور ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة.

والشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، وعلي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي، حيث تم تكريم قسم مراقبة نظافة المدينة وقسم النظافة، وقسم رقابة الأغذية، كما تم تكريم 3 موظفين متميزين بتعاونهم وهم محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة، وعلي سليمان رئيس شعبة الأغذية.

وخالد الحمادي رئيس قسم المواقف، وتكريم محمود السيد عبد الواحد من شعبة الخط الساخن، تقديراً لأدائهم المتميز وجهودهم الاستثنائية التي بذلوها، من أجل تحقيق الاستجابة السريعة لبلاغات وشكاوى وملاحظات المتعاملين في حالات الطوارئ، مما أسهم في نجاح أعمال البلدية. وأكد الطريفي، أن التكريم جاء تقديراً للجهود التي بذلتها الأقسام المتعاونة والموظفين، خلال العام الماضي، وساهمت في إنجاح العمل، حيث تحرص البلدية بشكل دائم على تكريم المتميزين، لتحفيزهم على الاستمرار في البذل والعطاء، وتعزيز انتمائهم للعمل.