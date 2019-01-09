فريق الشرطة النسائية في رأس الخيمة يستعرض فعاليات «عام التسامح»

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، فريق الشرطة النسائية برأس الخيمة، لاستعراض فعاليات التسامح في عام التسامح 2019، بحضور المستشار سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة.

والنقيب موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، رئيس فريق الشرطة النسائية برأس الخيمة، وعضوات الفريق من شرطة رأس الخيمة، والقطاع الأمني.

ورحّب قائد عام شرطة رأس الخيمة، بعضوات فريق الشرطة النسائية، مثمناً جهودهن الفعالة والمبذولة في سبيل تعزيز ودعم الأمن والأمان على مستوى الإمارة، على مدى عدة سنوات، فضلاً عن مشاركاتهن المتميزة في مختلف الفعاليات والمناسبات الأمنية والمجتمعية لحفظ الأمن وإسعاد الجمهور. رأس الخيمة - البيان