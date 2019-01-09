ضاحي خلفان يحث على الاستخدام الأمثل لمواقع «التواصل»

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، مجموعة من طالبات مدرسة الإمارات الوطنية برأس الخيمة، يرافقهن عدد من المشرفين في المدرسة.

وتحدث معاليه معهم عن التأثيرات الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً الطالبات بالاستفادة الإيجابية من وسائل التواصل الاجتماعي في توصيل الرسائل الهادفة إلى الجمهور، ونشر القيم النبيلة، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال التوعية بالانتماء للوطن وأولوياته، والمحافظة على عاداته وتقاليده وأخلاقياته، ونبذ العادات السيئة والدخيلة على مجتمعنا.

كما وجههم إلى عدم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالانشغال عن الأمور الاجتماعية والحياتية المهمة، مثل الابتعاد عن الأهل والأصدقاء، أو إهمال الواجبات الدينية أو المدرسية.