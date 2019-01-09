تسيير حافلة كهربائية بالكامل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن تسيير أول حافلة ركاب مستدامة تعمل بالكهرباء بالكامل على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون مع دائرة النقل بأبوظبي، وشركة «حافلات للصناعة» ومقرها أبوظبي، وشركة «سيمنز الشرق الأوسط».

ويشمل مسار «الحافلة المستدامة»، ست نقاط توقف، ويصل المسار بين مركز «مارينا مول» ومحطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي ومدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي، وسيتم إدراج الحافلة ضمن أسطول الحافلات التابع لدائرة النقل بأبوظبي، وستكون التعرفة مجانية حتى شهر مارس المقبل.

تصميم

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: لعبت مدينة مصدر منذ تدشينها في عام 2008 دوراً رئيسياً في احتضان وتطوير الابتكارات والتقنيات المستدامة في مجال النقل.

حيث تضم شبكة النقل ضمنها «نظام النقل الشخصي السريع» و«مركبة نافيا أوتونوم ذاتية القيادة». ونحن الآن في صدد تقديم حلول التنقل المستدامة خارج مدينة مصدر بما يعود بالنفع على شرائح أوسع من المجتمع.

اختبارات

وكان لدائرة النقل في أبوظبي دور مهم خلال المرحلة التجريبية للحافلة المستدامة، والتي تضمنت إجراء اختبارات مكثفة شملت الأداء التقني والمزايا التي توفرها للركاب، في حين وفرت شركة «سيمنز الشرق الأوسط» المحرك، بينما تولت شركة «حافلات للصناعة» مهمة تصميم وتصنيع الحافلة.

وأكد المهندس أحمد عتيق المزروعي، مستشار سمو رئيس دائرة النقل، رئيس فريق النقل بالحافلات والباصات المائية أن التعاون ما بين دائرة النقل بأبوظبي وشركة «مصدر» كان مثمراً للغاية، حيث أفضى إلى تطوير وتشغيل حافلة كهربائية كلياً.

من جهته، قال إياد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «حافلات للصناعة»: لقد وظفنا خبرتنا التقنية والهندسية لجعل هذه الحافلة تتماشى مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، بالتوازي مع تلبية كافة المعايير والمواصفات التي تطلبها دائرة النقل بأبوظبي.