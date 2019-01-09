«طرق دبي» تحصد جائزتين دوليتين

المصدر: دبي- البيان

حصدت هيئة الطرق والمواصلات جائزتين دوليتين الأولى عن المقارنات المعيارية والتي تنظمها الشبكة الدولية للمقارنات المعيارية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة ومنظمة الجودة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، والثانية هي جائزة الابتكار الدولية التي تُعد أكثر الجوائز تقديراً بقارة آسيا في هذا المجال.

وعبّر مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، عن سروره بهاتين الجائزتين اللتين جاءتا من جهتين دوليتين مرموقتين، مما يعكس الجهود التي تبذلها الهيئة في مجالي الابتكار والمقارنات المعيارية بوصفهما داعمين رئيسين لعجلة التطوير والتميز المؤسسي، مشدداً على ضرورة تحقيق المزيد من هذه الإنجازات بما يليق بسمعة ومكانة الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال إهدائه الجائزتين من قِبل ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، بحضور أمير سليم، مدير إدارة المعرفة والابتكار، وعدد من الموظفين المعنيين بالقطاع في الهيئة.

تجربة

وقال ناصر بو شهاب: «تم التقديم على جائزة المقارنات المعيارية عبر عرض مرئي تم خلاله تسليط الضوء على تجربة قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في مجال المقارنات المعيارية ومدى الاستفادة منه في تطوير الأداء المؤسسي للهيئة، وفازت الهيئة بالجائزة بعد منافسة قوية بين عدة جهات رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، أما جائزة الابتكار الدولية، فتعد الهيئة أول جهة على مستوى الدولة تفوز بها من أول مشاركة.