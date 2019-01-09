32 مليون راكب استخدموا النقل الجماعي في عجمان خلال 2018

المصدر: عجمان- وام

كشف المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في عجمان خلال عام 2018 بلغ 32 مليوناً و657 ألفاً و211 راكباً بزيادة بنسبة 8.7 % عن عام 2017.

وأشار إلى دعم شبكة المواصلات العامة في الإمارة بحافلات جديدة، فضلاً عن افتتاح خطوط جديدة عززت ازدياد المستخدمين لوسائل النقل العام من خلال ربط جميع المناطق السكنية والتجارية التي تشهد نمواً وكثافة سكانية بخطوط وشبكات النقل، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركات الامتياز لتحسين أداء استخدام مركبات الأجرة.

ولفت إلى حرص المؤسسة على استكمال الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، وتحقيق الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع النقل التي تضم النقل العام والبحري والخاص وتطوير النقل المدرسي والسياحي، إضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية.

من جهته، قال عمر محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات: إن عدد رحلات مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز بلغت 11500000 رحلة خلال عام 2018، بينما بلغ عدد رحلات المركبات الخاصة بأصحاب الهمم 1806 رحلات، فيما بلغ عدد رحلات مركبات الأجرة بمنطقتي مصفوت ومزيرع 8415 رحلة.