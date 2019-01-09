فعاليات «توظيف أبوظبي 2019» تنطلق 28 الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

تنطلق يوم 28 يناير الجاري، فعاليات الدورة الـ 13 من معرض التوطين الرائد في الدولة «توظيف أبوظبي 2019».

والذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض على مدى ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات وهيئات القطاعين الحكومي والخاص.

ويفتح المعرض أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل، فيما تركّز الدورة الجديدة للمعرض، على التطوير المهني والتوظيف، حيث يستهدف مساعدة الباحثين عن عمل من شباب المواطنين على إيجاد الفرص الوظيفية التي تناسب طموحاتهم، بالإضافة إلى استعراض فرص التدريب المهني التي تعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يزيد من فرص حصولهم على الوظيفة المناسبة والمثالية.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية، منها «مبادلة، شرطة أبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة الثقافة والسياحة، بنك الإمارات المركزي، دائرة الطاقة، شركة ضمان»، وغيرها من الهيئات والمؤسسات، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، بينها ديلويت هايس، وأديكو.

وأوضحت اللجنة المنظمة لـ«توظيف أبوظبي 2019» أن الجهات المشاركة سوف تعرض على زوّار المعرض الفرص الوظيفية المتاحة، بالإضافة إلى استعراض طبيعة العمل في كل مؤسسة والتخصصات المطلوبة لدعم برنامج التوطين لدى كل منها، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات كبيرة لشباب الخريجين المواطنين، بهدف الرجوع إليها لسد حاجات التوظيف المستقبلية.

وأشارت اللجنة إلى أن أهم أهداف الدورة الجديدة، تتمثل في مساعدة الباحثين عن وظيفة على اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل في المرحلة الراهنة، والمساعدة في الوصول إلى المسار الوظيفي الذي يطمح إليه كل منهم، كما يفتح الباب أمامهم لتلقي المشورة المهنية من خبراء التوظيف في جميع المجالات.

بالإضافة إلى إتاحة المجال لبناء العلاقات مع كبار مسؤولي التوظيف، مما يعزز من معرفتهم بالقطاعات المختلفة والمهارات المطلوبة للالتحاق بها. ويشهد المعرض هذا العام إقامة جناح أكاديمي يشارك فيه عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار مساعي مؤسسات التعليم العالي بالدولة، لمساعدة الشباب المواطنين الباحثين عن تطوير مستوياتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي.