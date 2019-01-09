جمعية دار البر تنضم إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع جمعية دار البر، بهدف تزويد موظفي الجمعية ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فيما وقعها عن طرف جمعية دار البر عبد الله بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي، بحضور العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وموظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، وما يحقق الأهداف العامة للطرفين وينعكس على مسيرة التنمية.