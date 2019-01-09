تأهيل أبناء التمكين الاجتماعي في ريادة الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

خاض أبناء مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تجربة مهمة في عالم التجارة، بمشاركتهم في مبادرة «نجوم الأعمال» التي أطلقتها مؤسسة الشارقة لدعم مشاريع الشباب الريادية «رواد»، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، وذلك بهدف تمكين الطلبة وتشجيعهم على خوض تجربة الاستثمار في قطاع ريادة الأعمال.

وعرض مجموعة من أبناء المؤسسة مشروعهم من المشروبات الباردة والساخنة، إذ حمل المشروع اسم «The bike shop»، فيما شاركت مجموعة أخرى في عمل مشروبات غازية بطريقة مبتكرة، وتقديم مأكولات خفيفة، وباتت تجربة استثنائية للمشاركين خلقت فيهم روح العمل التجاري، ونمّت فيهم فكرة الإبداع لوضع بصمة مميزة لمشاريعهم، وتحوّلت أفكار الأبناء واقعاً عملياً ملموساً ترجمه حبهم ورغبتهم في خوض هذه التجربة.