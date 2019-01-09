«خليفة الطبية» تستضيف «البورد العربي» في طب الأطفال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ـ عن استضافتها الامتحان السريري الموضوعي (OSCE) النهائي لشهادة البورد العربي في تخصص طب الأطفال.

وعقد الامتحان في نهاية ديسمبر الماضي بمبنى العيادات التخصصية الخارجية في مدينة الشيخ خليفة الطبية من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى 1 ظهراً.

ومدينة الشيخ خليفة الطبية هي المركز الأول والوحيد في الدولة المعتمد من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية لعقد الامتحان النهائي للبورد العربي في تخصص طب الأطفال منذ عام 2015. وقالت الدكتورة سارة الجنيبي، المشرف العام للامتحان والمدير المشارك لبرنامج الإقامة في مدينة الشيخ خليفة الطبية:

«كل عام يزداد عدد المقبلين لاجتياز امتحان الفحص السريري، ونحن هذا العام نستضيف 12 مُمتحِناً و36 متقدماً للامتحان من عدة مراكز في دولة الإمارات، بالإضافة إلى متقدمين من خارج الدولة، من البحرين والمملكة العربية السعودية وسوريا والسودان، كما سيتواجد معنا 21 مريضاً مع أسرهم ».

وقالت الدكتورة سريعة الرميثي، استشارية طب الأطفال ومدير برنامج الإقامة في طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، «يشارك في الامتحان الأطباء الذين أنهوا أربع سنوات من التدريب العملي والسريري في طب الأطفال بجميع فروعه، في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة في الوطن العربي، ويعد امتحان البورد العربي في طب الأطفال من الامتحانات المهمة للمتدربين في مختلف الدول العربية، وستُعلن النتائج بعد حوالي 4 ـ 6 أسابيع بعد الانتهاء من أداء الامتحان في جميع المراكز المعتمدة في مختلف الدول العربية».